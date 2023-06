Dopo un'attesa lunga un anno, costellata da annunci, scioperi e rinvii, oggi finalmente prende il via la Night Tube, il servizio notturno della Metropolitana di Londra. Stasera e domani (e per tutti i prossimi weekend) i treni non si fermeranno attorno alla mezzanotte e mezza, come avviene normalmente, ma continueranno per tutta la notte senza interruz…