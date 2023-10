Come tutti, anche noi siamo rimasti scioccati dall’atroce attacco di Hamas a Israele. Una esplosione di violenza che purtroppo sembra destinata a causare ulteriori tragedie per tutte le popolazioni coinvolte.

Il governo Sunak si è subito schierato con Israele. Visitando una sinagoga a Finchley, con indosso una kippah, il premier ha condannato l’accaduto e si è dichiarato pronto a offrire supporto “inequivocabile” a Israele. Due navi della Royal Navy e aerei da ricognizione della RAF sono all’opera da oggi nel Mediterraneo per offrire supporto umanitario e “prevenire escalation”.

Toni simili da Keir Starmer, leader dei Labour, per il quale la guerra in Israele è anche una faccenda personale, sua moglie Jessica è ebrea e ha parenti in Israele.

Migliaia di persone hanno partecipato a una veglia a Westminster in memoria delle vittime israeliane, ma non sono mancate manifestazioni pro-palestinesi, davanti all’ambasciata Israeliana di Kensington Church Street.

Scotland Yard ha segnalato un forte aumento degli episodi di anti-semitismo dal giorno dell’attacco, e quattro scuole israeliane di Londra hanno chiuso per precauzione.

La BBC sta facendo un lavoro straordinario nel raccontare i fatti di questi giorni (l’ultimo reportage, oggi, racconta la strage con gli strazianti messaggi Whatsapp delle vittime). Eppure il broadcaster continua a ricevere critiche per la sua ostinazione a non definire Hamas un gruppo terrorista, nonostante sia stato designato come tale dai governi di UK, USA e dall’Unione Europea.

Per motivi storici e politici, e per il suo ruolo nello scacchiere internazionale, il Regno Unito non può permettersi di essere spettatore neutrale. In queste ore la priorità è quella di rimpatriare gli inglesi bloccati in Israele (i voli commerciali tra Londra e Tel Aviv sono sospesi) e fare di tutto per recuperare gli ostaggi (sono 17 i cittadini britannici vittime del raid di Hamas, morti o scomparsi).

Vedremo nelle prossime settimane che ulteriori ripercussioni ci saranno su Londra e che ruolo avrà il paese in questo nuovo, difficilissimo, conflitto.

Viva l’italiano

Prende il via domani la Settimana della Lingua Italiana del Mondo, arrivata alla 23ma edizione. Sette giorni di incontri ed eventi culturali dedicati all’idioma di Dante, quest’anno incentrati sul tema “L’italiano e la sostenibilità”.

Tanti gli eventi previsti: lunedi 16 all’Istituto Italiano di Cultura ci sarà la premiazione del “Match Point Literary Prize” riservato a autori italiani che vivono nel Regno Unito. Martedi 17 al Consolato va in scena lo spettacolo teatrale “Happy Mary” sul tema dell’emancipazione femminile, mentre Mercoledi 18 l’Ambasciata ospiterà un tributo a Ornella Tarantola e alla Libreria Italiana di Londra recentemente chiusa.

Oltre la capitale, previsti eventi anche a Manchester, Armagh (Irlanda del Nord) e Edimburgo (qui il programma completo).

Il Vangelo (della pasta) secondo Barilla

Ha aperto a Park Royal la piú grande fabbrica di pasta del Regno Unito, frutto di un investimento di 13 milioni di sterline. Impiegherà 70 persone e produrrà 50 tonnellate di pasta fresca alla settimana, lasagne e sughi pronti.

A farlo è stata Pasta Evangelists, la società fondata nel 2016 da Alessandro Savelli, oggi parte del Gruppo Barilla.

Il successo di Pasta Evangelists è un caso aziendale che merita di essere studiato, Grazie a un prodotto di qualità e un approccio mirato, nell’arco di pochi anni l’azienda è riuscita a cambiare la cultura della pasta nel Regno Unito sviluppando un segmento di mercato che in pochi avevano individuato.

Non lo avevano capito neanche i tre investitori del programma tv Dragons’ Den. Nel 2018 sbeffeggiarono Savelli definendolo “delusional”, e si rifiutarono di investire nella sua start-up, salvo poi mangiarsi le mani qualche anno dopo, al momento del deal multimilionario con Barilla.

La nuova fabbrica, dotata di macchinari all’avanguardia, produrrà nuovi tipi e formati di pasta raramente visti nel Regno Unito: crestoni, saccottini, busiate, lingotti e molto altro.

Inghilterra-Italia a Wembley

Ci sarà il tutto esaurito a Wembley martedi prossimo 17 Ottobre per Inghilterra-Italia di calcio, partita valida per la qualificazione ai Campionati Europei di Calcio del prossimo anno in Germania (diretta su Channel 4 con inizio alle 19.45).

Gli inglesi sono i chiari favoriti e avranno il pubblico dalla loro parte, voglioso di ‘vendicare’ la sconfitta alla finale di Euro2020. Gli Azzurri di Spalletti proveranno a rovinargli la festa, come fece la squadra di Mancini, ma ci arrivano senza Tonali e Zaniolo, rispediti a casa per le accuse di scommesse illegali.

Sarà anche un’occasione di confronto tra le due nazioni che ospiteranno le future edizioni degli Europei. Proprio questa settimana infatti l’UEFA ha assegnato a Regno Unito e Irlanda l’organizzazione di Euro 2028 e alla coppia Italia-Turchia quella di Euro 2032.

Wembley Stadium( foto Mitch Rosen/Unsplash)

In breve

Beatrice Rana, talentuosissima pianista pugliese, salirà sul palco del Barbican mercoledi 25 ottobre, con un programma che comprende musiche di Debussy, Scriabin e Castelnuovo-Tedesco.

Rimarrà aperta fino a fine anno allo Strand “Gucci Cosmos”, spettacolare esibizione itinerante della maison fiorentina.

Grazie ai capitali raccolti con un crowdfunding, si appresta a riaprire a Bethnal Green il museo della Vagina.

La newsletter di questa settimana è supportata da SI UK, l’agenzia specializzata nell’assistere gratuitamente gli studenti internazionali che intendono frequentare l’università nel Regno Unito.

A chi fosse interessato consigliamo di partecipare al loro prossimo evento, la UK University Fair di sabato 4 novembre a Londra, o collegarsi a uno dei seminari online.

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.