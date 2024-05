Fra sei anni, Londra sarà ancora piú alta e ancora piú affollata.

Come rivela un nuovo report del New London Architecture, nei prossimi anni saranno costruiti 583 nuovi grattacieli (definiti come palazzi con piú di 30 piani). Negli ultimi 10 anni ne erano stati costruiti 270.

Non parliamo necessariamente di nuovi Shard, ma si tratta comunque di altezze considerevoli, destinate a cambiare ulteriormente il volto della capitale, già segnato dallo sviluppo verticale (basti pensare a zone come Battersea, Wembley o White City, sempre piú simili a una moderna San Gimignano). Un boom iniziato con il primo sindaco di Londra, Ken Livingstone, ma continuato senza sosta anche sotto Johnson e Khan.

Secondo gli autori del report la crescita è stata “alimentata dalla crescente domanda di uffici e spazi residenziali” insieme agli investimenti e ad un ambiente di pianificazione favorevole.

D’altronde la popolazione, superato il periodo del Covid, ha ripreso a crescere. Le nuove stime parlano di dieci milioni di abitanti entro il 2030. La domanda di alloggi è sempre piú alta, e non potendo espandersi in larghezza, la città deve necessariamente farlo in altezza.

Come scrive lo Standard, Londra potrebbe diventare una “Manhattan sul Tamigi”.

Photo: Joao Barbosa/Unsplash

Elezioni europee

Si avvicina la data delle elezioni europee (8-9 giugno) e per i residenti nel Regno Unito l’unico modo per votare è quello di rientrare in Italia.

Chi volesse farlo dovrà mettere mano al portafoglio: non ci sono agevolazioni di viaggio e i costi dei voli arrivano anche a mille sterline.

Del mancato voto dall’estero si continua a discutere. In tanti avete già risposto al nostro sondaggio esprimendo la vostra opinione. Un gruppo di expat ha lanciato una petizione per riaprire le urne, mentre in Italia è stata presentata un’interrogazione parlamentare chiedendo un provvedimento di urgenza che consenta il voto dall’estero. Ma è improbabile che il Governo faccia marcia indietro a così breve scadenza.

Qui intanto trovate il nostro vademecum con tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni.

“Il momento perfetto”

È il titolo scelto dalla Estorick Collection (l’unico museo di Londra interamente dedicato all’arte italiana) per una mostra di istantanee di Sergio Strizzi, fotografo romano che ha lavorato sui set di alcuni dei più grandi film dagli anni Cinquanta agli anni Duemila.

Le foto di Strizzi (circa ottanta) ci portano dai primi film di Antonioni, con la straordinaria Monica Vitti, fino a quelli di autori come Tornatore, Benigni e Cavani, passando per set hollywoodiani, da John Houston a James Bond.

La mostra è aperta fino al prossimo 8 Settembre. Da non perdere se amate la fotografia e il cinema.

Re Carlo in rosso

Il nuovo ritratto ufficiale di Re Carlo non è passato inosservato.

Il sovrano ha affidato l’incarico a Jonathon Yeo, artista britannico 53enne considerato il piú grande ritrattista vivente.

Incoraggiato da Carlo a andare fuori dagli schemi, Yeo ha scelto di rappresentare il monarca immerso in un rosso accesso, con una farfalla sulla spalla, a simboleggiare il suo amore per l’ambiente.

In breve

Si semplificano le procedure per il rilascio del codice fiscale per gli iscritti all’AIRE del Consolato di Londra: il codice adesso può essere richiesto online tramite il Portale Fast It.

Una nuova serie BBC2 (Rob and Rylan’s Grand Tour) vede i protagonisti esplorare tesori artistici e hotspot odierni a Venezia, Firenze e Roma sulle orme di Lord Byron.

Easyjet ha annunciato l’avvio di un nuovo collegamento tra London Southend e Pisa.

I paperoni lasciano Londra: continua a diminuire il numero di miliardari nel Regno Unito.

Le scuole britanniche non potranno insegnare educazione sessuale e parlare di cambiamento di sesso ai bambini sotto i nove anni.

Aumenta il costo della carne di agnello e i supermercati britannici iniziano a importarla dalla Nuova Zelanda.

In questo articolo del Guardian, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo, misterioso, fenomeno del “bubble tea”, ormai ubiquo in tuttaLondra.

L’aurora boreale (“northern lights”) ha dato spettacolo anche a Londra. Qui le foto piú belle raccolte dalla BBC.

