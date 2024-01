“Realismo magico”.

Il British Film Institute non poteva scegliere definizione migliore come titolo di una retrospettiva interamente dedicata a Paolo e Vittorio Taviani, in programma al Southbank nel mese di febbraio.

La rassegna, realizzata in collaborazione con Cinecittà, comprende le principali opere dei due registi, da “Padre Padrone” (Palma d’Oro a Cannes nel 1977) a “Kaos” (1984, una delle piú riuscite interpretazioni dei racconti di Pirandello). Si arriva fino ai giorni nostri con “Cesare deve morire” (2012) un docu-dramma in bianco e nero di rara potenza, nel quale un gruppo di carcerati di Rebibbia mette in scena il Giulio Cesare di Shakespeare mescolando finzione e realtà.

In programma anche, l’11 febbraio una conversazione in sala con il 92enne Paolo Taviani, che racconterà i suoi 60 anni di carriera con il fratello Vittorio (scomparso nel 2018).

Da Venezia… a Londra

Continuando a parlare di cinema, dal 7 al 12 febbraio sarà sul grande schermo a Londra una selezione dei film italiani presentati all’ultimo Festival del Cinema di Venezia.

La rassegna “From Venice to London”, organizzata dalla Biennale di Venezia in collaborazione con l’Istituto di Cultura, si terrà nelle sale del Curzon Mayfair e del Curzon Soho.

Si inizia con“Io Capitano” di Matteo Garrone, nominato all’Oscar come miglior film straniero; si prosegue con “Felicità” (debutto alla regia di Micaela Ramazzotti), “Lubo” di Giorgio Diritti, “Una sterminata domenica” di Alain Parroni e “Enea” di Pietro Castellitto.

Qui trovate il programma completo e il link per l’acquisto dei biglietti.

In breve

L’Estorick Collection dedica una mostra alla pittrice Pasquarosa Marcelli con oltre 50 dei suoi dipinti (fino al 28 aprile)

All’Istituto di Cultura il 31 gennaio si parla del Festival di Sanremo con la partecipazione di Piero Tarantola e Ugo Buizza.

Il contribuente che ha pagato le maggiore tasse in UK nel 2023 (665 milioni di sterline) è un matematico di origine russa diventato miliardario con il trading.

Grandi scoperte all’Università di Bath: un loro ricercatore ha scoperto perchè alcune carote crescono storte e altre dritte.

