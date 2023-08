Sadiq Khan ha vinto la sua battaglia per l’espansione della ULEZ (“Ultra Low Emission Zone”).

A partire dal 29 Agosto 2023, la ULEZ coprirà tutta l’area della Greater London, fino ai confini con le contee vicine, per un’area di quasi 1,600 km quadrati.

All’interno dell’ULEZ, come già avviene oggi, potranno circolare solo veicoli a basse emissioni: Euro 4 se a benzina o Euro 6 se a gasolio (Euro 3 per le moto). Gli altri dovranno pagare una tariffa di £12,50 sterline al giorno (unica eccezione il giorno di Natale), con multe salate per i trasgressori.

Si stima che il divieto interesserà le auto a benzina piú vecchie di 16 anni e i diesel con piú di 6 anni di vita, circa 850,000 veicoli nella capitale. Sul sito della TFL è possibile verificare se la propria vettura è abilitata a circolare nella ULEZ. Chi possiede una macchina non abilitata, potrà ricevere contributi fino a 2,000 sterline accedendo a un fondo per la rottamazione con una dotazione di 160 milioni di sterline.

Nonostante i benefici indubbi per la salute e l’ambiente, l’estensione della ULEZ rimane una misura controversa, che non gode del supporto di tutta la popolazione, ed è osteggiata dal governo.

Rishi Sunak ha suggerito a Khan di “pensarci bene”, definendo l’estensione dell’ULEZ una “tassa non necessaria”. Persino Keir Starmer, il leader dei Labour, ha chiesto al Sindaco di Londra di “riflettere” sulla sua decisione, dopo avere perso i seggi di Uxbridge e South Ruislip nell’ultima by-election.

Ma Khan, un convinto ambientalista che ha fatto della lotta all’inquinamento l’obiettivo principale del suo mandato, è andato dritto per la sua strada, superando anche il ricorso di cinque borough a maggioranza Tory, rigettato dalla High Court.

Ora l’aria a Londra sarà, si spera, piú pulita, mentre qualcuno soffrirà disagi, trovandosi costretto a cambiare macchina proprio in un periodo di crisi economica.

Il dilemma è quello che sempre piú spesso ci si pone: tutelare la salute (e l’ambiente) o il portafoglio?

Bye bye Wilko?

La catena di negozi Wilko è a un passo dal fallimento. A breve verrà nominato un amministratore che proverà a salvare l’azienda e i suoi 12,000 dipendenti dalla chiusura.

Attivo da 90 anni, Wilko è un marchio molto presente nel Regno Unito (oltre 400 negozi) e abbastanza amato dagli inglesi che ne apprezzano l’offerta variegata di merci a prezzi bassi.

Ma nel settore Retail la concorrenza è spietata, e Wilko sembra non essere riuscita a tenere il passo con altri players low cost come Poundland and B&M.

A noi dispiacerebbe vedere scomparire Wilko, dove negli ultimi Natali ci siamo regolarmente riforniti di un ottimo panettone italiano a costo minimo.

Vedremo nelle prossime settimane se la catena riuscirà a sopravvivere, in una forma o nell’altra.

Siamo sempre di piú

Nonostante la Brexit, la popolazione italiana a Londra continua a crescere, a ritmo di circa 1,500 nuovi residenti al mese.

I numeri arrivano dal Consolato Generale di Londra, che come ogni mese ha pubblicato sulla sua pagina Facebook i dati sulla sua attività.

Alla data del 31 Luglio gli italiani iscritti all’AIRE e residenti nel sud dell’Inghilterra e in Galles sono 375,382, un incremento di 9,702 unità rispetto all’inizio dell’anno.

Sono numeri che certificano l’esistenza di una comunità che continua a svilupparsi ed espandersi, sia pure con i vincoli e le difficoltà introdotte dall’uscita dall’Unione Europea.

Novità EU Settlement Scheme

La delegazione dell’Unione Europea a Londra organizza il prossimo 9 agosto un webinar dedicato ai diritti dei cittadini UE e ai recenti aggiornamenti apportati allo EU Settlement Scheme.

Un avvocato esperto in migrazioni illustrerà le nuove regole annunciate a metà Luglio dal Governo britannico (e da noi già descritte in questo articolo).

Diretta live alle 17.30 (UK) sulla pagina Facebook della delegazione.

Londra come Napoli

L’amore dei napoletani per Diego Maradona non conosce confini. Adesso anche Londra può vantare un murale dedicato al Pibe de Oro.

L’opera, realizzata dall’israeliano Benzi Brofman e commissionata dal Napoli Fan Club UK, è apparsa al 124 Bricklane, di fronte alla sede del club. Un luogo destinato a diventare meta di pellegrinaggio dei napoletani residenti o in visita a Londra.

Nell’opera Diego indossa la maglia del Napoli con il tricolore, circondato da un’aura azzurra quasi mistica, come si addice ad un semidio.

Chissà come reagiranno gli inglesi, per i quali Maradona è e resterà sempre quello che nel 1986 li ha beffati con la '“mano di Dio”.

In breve

British Airways ha introdotto un volo diretto da Heathrow a Torino, tutte le domeniche a partire dal 10 Dicembre.

Al 56 Bishopsgate nella City sorgerà un nuovo grattacielo di 62 piani e 285 metri di altezza, che si annuncia ispirato alla serie di Fibonacci.

Una ballerina italiana ha raccolto una valanga di insulti in rete per avere frainteso il significato del National Covid Memorial Wall sul Tamigi.

È già tempo di calcio giocato: la stagione in UK inizia domenica a Wembley con il Community Shield, sfida secca tra Arsenal e Man City, live su ITV.

Secondo il tabloid Daily Star (…) chi prende troppo sole in testa rischia di perdere i capelli.

