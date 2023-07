Anche quest’anno al torneo di Wimbledon una coppa di fragola con panna costa solo £2.50, prezzo immutato dal 2010. E non ci sono trucchi: ogni porzione contiene sempre le stesse dieci fragole.

Si è forse fermata l’inflazione a SW19?

Non esattamente. Se al torneo le fragole rimangono economiche, tutto il resto continua ad aumentare, soprattutto l’alcool: £7.55 per una pinta di birra, £11.20 per un bicchiere di Pimm’s, la bevanda ufficiale dell’estate londinese, £24 per un flute di Champagne.

Ma è bello sapere che la coppetta di fragole con panna, il cibo piú iconico di Wimbledon, continua ad essere alla portata di tutte le tasche. E che una volta dentro, per nutrirsi non occorre svenarsi.

Photo by Micolo J, Wikimedia

L’All England Lawn Tennis Club permette a chiunque di portare il proprio cibo e le proprie bevande, al contrario di molte altre location londinesi, e ha al suo interno quasi cento fontanelle dove riempire d’acqua la propria bottiglia.

Wimbledon riesce ad essere esclusivo e socialista allo stesso tempo. I biglietti vanno esauriti in prevendita, ma un buon numero viene sempre tenuto da parte e venduto ogni mattina a chi ha fatto la fila (“The Queue”). Se al centrale ci sono box esclusivi, negli altri campi si entra senza prenotazione. Miliardari e peones possono godere dello stesso spettacolo.

C’è della poesia in tutto questo. In un mondo sempre piú complicato e mal amministrato, Wimbledon rappresenta una piccola isola di perfezione e di eccellenza, coniugando al meglio tradizione e modernità, e riuscendo ad offrire per quindici giorni l’anno uno spettacolo sportivo unico al mondo.

Ora scusate ma vado a vedere l’ultimo set di Murray - Tsitsipas.

Brexit vendetta

Una banca inglese ha chiuso il conto a Nigel Farage perchè guadagna troppo poco.

La Coutts, una Private Bank che lavora con clienti plurimilionari, ha detto che si tratta di una decisione commerciale, ma Farage ha reagito accusando il sistema bancario di persecuzione politica.

“L’establishment sta cercando di mandarmi via dal Regno Unito chiudendo i miei conti bancari” ha tuonato l’ex-leader dell’UK-IP, paladino della Brexit.

C’è davvero una cospirazione delle banche britanniche contro di lui? Non lo sappiamo, ma sicuramente c’è dell’ironia nell’idea che proprio Farage sia costretto ad andarsene dal Regno, dopo essere stato l’artefice dell’uscita dall’UE.

Magari proverà a rifugiarsi in Germania, visto che ha due figli con un passaporto tedesco.

Nigel Farage, Photo by Gage Skidmore, Wikimedia

È la fine di Canary Wharf?

HSBC ha annunciato che nel 2027 lascerà il suo iconico quartier generale di Canary Wharf, una torre di 45 piani che ospita 8,000 dipendenti, per trasferirsi in un ufficio piú piccolo nella City.

E’ la fine di Canary Wharf? Se lo chiede il Guardian, facendo notare che anche altre aziende stanno lasciando la zona di east London per andare nella City.

Canary Wharf sorge in un’area un tempo derelitta, vicina ai docklands. Il suo sviluppo è stato legato alla necessità di disporre di grandi spazi per gli uffici. Ma in un mondo post-pandemia si lavora spesso da casa, e per le aziende può essere piú conveniente spostarsi in uffici piú piccoli in zone piú centrali.

Canary Wharf non morirà, Londra è una metropoli con una straordinaria capacità di rigenerazione, ma se il trend dovesse continuare dovrà cambiare e risorgere in una nuova forma.

Photo by Barry Caruth, Wikimedia

Welcome Carolina!

Carolina Morace, forse la piú grande giocatrice di calcio italiana di sempre, arriva a Londra per allenare il London City Lionesses, squadra della seconda divisione inglese.

Da giocatrice, la veneziana Morace vanta una carriera da fare impallidire Baggio e Del Piero: 105 goal in 153 partite con la maglia della nazionale. Il suo capolavoro sportivo avvenne proprio a Londra, nel 1990, quando guidò l’Italia alla vittoria 4-1 contro l’Inghilterra segnando tutte le reti azzurre. “Morace ciclone a Wembley” titolò la Gazzetta in prima pagina.

Successi sportivi a parte, il merito piú grande di Morace è stato quello di cambiare per sempre la percezione del calcio femminile nel nostro paese, conquistando tutti non solo con le qualità tecniche ma anche con le sue competenze (è avvocato) e la sua grande capacità di comunicazione. Se oggi il calcio femminile gode di maggiore visibilità e investimenti a livello internazionale è anche grazie a lei.

Carolina Morace, photo by Footballfanfootballfan/ Wikimedia

“Mental Health in Young People” Award

L’associazione culturale Il Circolo assegna due borse di studio da £2,000 legate al tema della salute mentale nei giovani.

Le borse sono aperte a tutti gli studenti universitari residenti in UK, a prescindere dalla nazionalità, purchè iscritti in un’ateneo italiano o britannico.

Per partecipare è richiesto l’invio di un CV e un testo di massimo 300 parole motivando la propria candidatura, entro il venerdi 14 Luglio 2023.

