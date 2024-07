La locandina della rappresentazione inglese (credito Mariano Gobbi)

Un nuova produzione italiana approda a Londra. Si tratta di Utoya, opera teatrale scritta da Edoardo Erba, tradotta da Marco Young e diretta da Sarah Stacey, in scena all’Arcola Theatre dal 13 al 31 agosto.

Basato sul massacro avvenuto nel 2011 sull'isola norvegese di Utoya, l’opera gira attorno a quei drammatici momenti in cui un terrorista di estrema destra massacrò sessantanove studenti innocenti che partecipavano a un campo estivo del partito socialista, dopo aver fatto esplodere un furgone carico di esplosivi.

Sei personaggi toccati dalla tragedia di quel fatidico giorno raccontano le loro storie in una serie di dialoghi cupi, ricchi di emozioni contrastanti. Nonostante i fatti siano reali, Edoardo Erba ha inventato le vite dei personaggi basate comunque su un'approfondita ricerca degli eventi, con l'intento di non rappresentare direttamente l'attacco, ma di far emergere, condividendolo col pubblico presente anche a distanza di anni, quel dolore vissuto universalmente in Norvegia attraverso questi personaggi immaginati, distanti un passo dalla tragedia.

Gunnar e Malin hanno mandato la loro figlia al campo sull'isola e cercano disperatamente di contattarla. Petter e Inga, che vivono nella fattoria accanto a quella del colpevole, si rendono conto, mentre la notizia si diffonde, che i loro sospetti su di lui erano fondati. Alf e Unni, membri della polizia di Oslo, devono decidere la migliore linea d'azione in risposta all'attacco. Attraverso una serie di teneri duetti, Utoya è un racconto ammonitore sulla minaccia dell'estremismo di destra, toccando anche i pregiudizi latenti della società e rivelando come la compassione possa emergere in mezzo a eventi tragici.

”E’ un privilegio per noi presentare per la prima volta nel Regno Unito questo lavoro - ha detto Sabrina Zavaglio della Zava Productions - che ha già ottenuto un notevole successo in Italia, Germania e Grecia, tra cui una memorabile rappresentazione al Festival di Spoleto nel 2016. Inoltre abbiamo ottenuto supporto da numerose istituzioni tra cui il Comites Londra e l’Istituto Italiano di Cultura a Londra e, in occasione della messa in scena, ne pubblicheremo il testo nella traduzione in inglese con Bloomsbury Drama”.

Come anticipato, Utoya sarà in scena all'Arcola Theatre (24 Ashwin St - E8 3DL) dal 13 al 31 agosto dal lunedi al sabato con inizio alle 19 e un matinée il sabato alle 15. Il costo dei biglietti va dai £12 ai £25. Per informazioni e prenotazioni questo il link diretto.