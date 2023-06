Cresce l'attesa per la semifinale di Champions League tra Liverpool e Roma in programma domani sera (martedì 24 aprile) all'Anfield Stadium con calcio di inizio fissato per le ore 19.45 locali. Come ogni evento di massa che coinvolge gli italiani all'estero, sia residenti che giunti per l'occasione, il Consolato generale d'Italia a Londra ha predisposto…