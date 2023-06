Torna in scena a Londra al The Pow di Brixton lo spettacolo di "Lercio", il giornale satirico molto popolare sul web italiano. Due gli appuntamenti che verranno proposti nella giornata di domenica 19 maggio, il primo alle 17 e il secondo alle 20, proprio per accontentare il grande pubblico, dopo il sold out registrato in occasione dello show dell'anno p…