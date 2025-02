foto: wikipedia

Yannick Sinner gode di poca simpatia in terra britannica.

La notizia dell’accordo raggiunto con la WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) per una squalifica di tre mesi è stata accolta con fastidio da questa parte della Manica.

Le critiche piú dirette sono arrivate da Tim Henman, ex-tennista considerato insieme a Murray il piú importante del paese (pur non avendo mai vinto uno Slam).

La decisione “lascia l’amaro in bocca” ha detto Henman, aggiungendo che la squalifica è troppo “comoda”, visto che l’italiano potrà tornare a gareggiare in tempo per la stagione sulla terra rossa e per il prossimo Slam a Parigi.

Nel suo editoriale, il Times si dice d’accordo con Henman e con l’australiano Nick Kyrgios, per il quale si tratta di un ‘giorno triste per il tennis”.

Gli fa eco il tabloid Daily Mail: “La squalifica favorevole per doping di Jannik Sinner ha distrutto ogni senso di correttezza nel tennis”.

Il Telegraph punta il dito contro il sistema anti-doping (“frammentato e irrealistico, con numerosi esiti e incentivi perversi”) ma parla di “favoritismo”, elencando una serie di casi simili nei quali il tennista coinvolto ha subito una condanna piú lunga non essendo stato in grado di montare una difesa legale efficace come quella di Sinner.

Tra le righe, nonostante tutto, si percepisce un certo rispetto per l’italiano. Henman ha detto che non c’è alcun dubbio sulla sua onestà mentre il Telegraph ha notato come Sinner e il suo team abbiano dato “una lezione magistrale su come gestire uno scenario potenzialmente disastroso.”. Ma di fondo rimane una certa irritazione.

Certo, Sinner si è potuto permettere di pagare i migliori avvocati, e ha negoziato una squalifica di impatto limitato, ma chi non avrebbe fatto la stessa cosa?

C’è da chiedersi quali sarebbero stati i commenti se a essere accusato di doping fosse stato un tennista britannico invece che italiano.

Gli inglesi dovrebbero invece essere contenti: i tre mesi di squalifica significano che Sinner sarà presente al prossimo torneo di Wimbledon. E chissà che questa volta non sia lui a vincerlo.

Vermiglio

Arriva nelle sale londinesi “Vermiglio”, il film di Maura Delpero acclamato dalla critica e vincitore del Leone d’Argento all’ultimo Festival di Venezia.

In questi giorni Vermiglio è in programmazione in cinema indipendenti come il Cine Lumiere a Kensington, il Garden Cinema a Covent Garden o l’ActOne Cinema ad Acton.

Prevista anche una proiezione speciale all’Istituto di Cultura Martedi 18 febbraio 18.30 (ingresso gratuito con prenotazione).

Racconti di viaggio

Torna anche quest’anno Match Point, il concorso letterario riservato a autori in lingua italiana residenti nel Regno Unito, organizzato dall’Associazione il Circolo.

Il tema dell’edizione 2025 è quello del viaggio, in tutte le sue declinazioni, fisico o psicologico, reale o metaforico. “Storie che esplorino la dimensione dell’andare” spiega il sito del concorso “il moto perpetuo del cambiamento che caratterizza il mondo e la vita di ognuno di noi”.

I racconti, inediti e della lunghezza massima di 20,000 caratteri, dovranno essere inviati entro il prossimo 15 Giugno.

In breve

Nel cuore della City sono stati scoperti i resti di una maestosa basilica romana a due piani.

Lo spettacolo teatrale Miss I-Doll (con autori, musica, regia e produzione italiana) andrà in scena dal 18 febbraio al The Other Palace Studio

Eurostar ha ripristinato il treno diretto da Amsterdam a Londra.

Appuntamenti

