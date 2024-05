Altro che autunno. Le elezioni politiche destinate a eleggere il nuovo Parlamento e Governo di Sua Maestà si terranno fra sole sei settimane, il prossimo giovedi 4 luglio.

Parlando fuori dal portone di Downing Street, davanti a stampa e televisioni convocate in fretta e furia, Sunak ha svelato la data senza spiegare le ragioni di questa improvvisa chiamata alle urne che ha colto di sorpresa colleghi e commentatori.

Lo ha fatto sotto una pioggia battente (ma perchè non dargli un ombrello?) e con la voce che si udiva a malapena, coperta dall’inno dei Labour (“Things Can Only Get Better”) sparato a volume altissimo dall’esterno. Uno spettacolo mesto. Ma il messaggio è arrivato, e Sunak non ha perso l’occasione per lanciare subito un attacco al suo rivale Keir Starmer, aprendo di fatto la campagna elettorale.

In tanti continuano a chiedersi il motivo di questo anticipo improvviso. Sunak poteva rimanere in carica fino a Gennaio 2025, invece ha scelto di andare alle urne in piena estate, in una situazione nella quale i sondaggi lo danno perdente con un margine di 20 punti percentuali. Una mossa suicida, secondo alcuni Tories.

Forse, ammette Politico, il super-razionale Sunak ha capito che è destinato a perdere e preferisce accelerare l’uscita. Secondo il quotidiano americano, Sunak non vede l’ora di andarsene da Downing Street e di perseguire nuove opportunità, potendo contare sul robusto patrimonio delle moglie, pari a 651 milioni di sterline.

Prepariamoci ora a quaranta giorni di campagna elettorale con volti vecchi e nuovi (non è escluso il ritorno di Boris Johnson), concentrata su pochi grandi temi: costo della vita, NHS, immigrazione.

Tocca ora ai britannici decidere se rinnovare la fiducia ai Tories o considerare chiuso il loro ciclo, aperto da Cameron nel 2010 e affidarsi nuovamente ai Labour.

Neorealismo al BFI

Il British Film Institute sta dedicando al Neorealismo Italiano una straordinaria rassegna, realizzata in collaborazione con Cinecittà e la Cineteca Nazionale.

Nell’arco di due mesi (dal 1 Maggio al 30 Giugno), nella sala al Southbank saranno proiettat.i 20 film che illustrano perfettamente una stagione irripetibile del cinema italiano definita da Martin Scorsese “il momento piú prezioso della storia del cinema”.

La rassegna comprende tutti i grandi capolavori del Neorealismo: la trilogia della guerra di Roberto Rossellini (“Roma Città Aperta”, “Paisà”, “Germania Anno Zero”), le opere piú belle di Vittorio De Sica (“Ladri di Biciclette”, “Sciuscià”, “Miracolo a Milano”, Umberto D”), Luchino Visconti (“Bellissima”, “La Terra Trema”, “Ossessione”, “Stromboli”) e De Santis (“Riso Amaro”).

C’è spazio anche per film meno noti come “Quattro Passi tra le Nuvole” (Blasetti), “Caccia Tragica” (De Santis), “Il Bandito” (Lattuada) e il satirico “La Macchina Ammazzacattivi” (Rossellini).

I film sono proiettati in versioni restaurate in 4K e con sottotitoli in inglese. Biglietti acquistabili online sul sito del BFI.

La Via del Ferro

“La Via Del Ferro” è un super-gruppo jazz che mette insieme alcuni dei migliori giovani talenti italiani e inglesi. Due londinesi, il sassofonista Alex Hitchcock e il batterista Myele Manzanza, e due italiani, il contrabbassista Michelangelo Scandroglio e la pianista Maria Chiara Arghirò, romana di nascita ma londinese di adozione.

Il loro gruppo si esibirà al Ronnie Scott’s il prossimo venerdi 14 giugno, con inizio alle 18.30, portando la loro miscela originale di groove e sonorità elettroniche, alla ricerca di una strada di unione tra il jazz londinese e quello italiano.

In breve

Siete pronti alle crisi? Il governo britannico suggerisce a tutti di tenere in casa scorte di cibo e acqua per almeno tre giorni.

Londra è a rischio di inondazioni improvvise: la soluzione è quella di diventare una “città spugna”.

Inclusività esagerata? Per selezionare il suo nuovo direttore, un teatro di Camden ha incoraggiato candidature da esponenti di “classe operaia, persone in benefit, criminali e sottoproletariato”.

L’organizzazione dei Capi della Polizia britannica ha chiesto agli agenti di fare meno arresti perchè le carceri sono troppo affollate, ma i poliziotti non sono d’accordo.

Secondo un nuovo sondaggio, un terzo dei teenager italiani vuole emigrare all’estero (USA, Spagna e UK le mete piú sognate)

C’è tempo ancora fino al 15 giugno per partecipare al concorso letterario Match Point riservato a autori italiani residenti nel Regno Unito.

Il cibo italiano meglio di quello inglese? Ovunque tranne che negli ospedali. Lo spiega Viola di Grado in questo articolo sul Guardian.

Il Telegraph invita gli inglesi a scoprire Tropea, definita la “città italiana piú bella di cui non hai mai sentito parlare”.

Dopo Re Carlo, anche Kate Middleton ha un suo ritratto (anche se non ufficiale), e non a tutti è piaciuto.

Appuntamenti

Come sempre se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.