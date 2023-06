Il più iconico dei fotografi italiani approda a Londra con una sua retrospettiva dove raccoglie alcune delle immagini che più di altre hanno caratterizzato il suo decennale lavoro. Parliamo di Oliviero Toscani ospite presso la Galleria Mazzoleni al numero 15 di Old Bond Street fino al 4 giugno.

Attraverso una curata selezione di opere scelte dall’artista stesso, vengono presentate fotografie nuove e storiche sulla scena artistica inglese, stampate su microcemento con una tecnica innovativa. Oliviero Toscani, che l'anno scorso ha festeggiato 80 anni di vita, è conosciuto a livello internazionale come la forza creativa dietro alcune dei più celebri marchi e riviste, quali Polaroid, Porsche, Chanel, Elle, GQ, Vogue, tra molti altri, con progetti a Parigi, Londra, Milano e New York.

Tuttavia, Toscani ha sempre guardato al di là degli obiettivi commerciali, sfruttando magistralmente il mezzo fotografico a supporto della propria versione dell'umanesimo contemporaneo. Per Toscani la fotografia è comunicazione, e “i media e la comunicazione potrebbero veramente servire l’umanità. Potrebbero essere dei mezzi creativi di ricerca di quel nuovo linguaggio che stiamo cercando, per simbolizzare e identificare la condizione umana e gli sforzi sociali, per capire e spiegare questo nuovo mondo che ci sta venendo addosso con la velocita di un meteorite. Potrebbero essere usati per aiutare ad arricchire l’umanità nella fatica di meglio esprimersi in questo mondo, connettere con il resto della società e permettere un futuro migliore."

Parte dell'esposizione di Toscani presso Mazzoleni London

Spingendo la strategia comunicativa verso la promozione di messaggi di pace e tolleranza, focalizzando l'attenzione su temi sociali quali l'AIDS, la pena di morte, l'integrazione e l'uguaglianza, Toscani ha saputo creare immagini suggestive e d’impatto. Ad esempio, San Francesco, 2019, cattura in modo affascinante l'impegno e l’interesse di Toscani nei confronti della diversità. Il riferimento a San Francesco d'Assisi – il frate del XIII secolo noto per il suo ministero a favore dei poveri e degli indigenti e per la cura della natura e degli animali – celebra la diversità e promuove l'uguaglianza sociale.

Oliviero Toscani in conversazione con Paul Smith presso l'Ambasciata italiana a Londra

LondraItalia ha avuto il piacere di incontrare il fotografo in un evento organizzato presso l'Ambasciata italiana in cui, oltre a Toscani, ha visto protagonista anche lo stilista Paul Smith in una conversazione su estetica ed evoluzione della stessa. A fare da sfondo le immagini inserire nel progetto "Razza Umana" che completa la mostra in galleria. Si tratta di un progetto fotografico iniziato da Toscani nel 2007 che mette al centro la diversità umana andando a rappresentarne tutte le differenti espressioni: fisiche, somatiche, sociali e culturali.

In basso la nostra video intervista. Invece per visitare l'esposizione presso Mazzoleni London, a ingresso gratuito, qui il sito internet ufficiale.

[embed]https://youtu.be/t3Ad5QcDRy0[/embed]