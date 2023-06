Gli organizzatori avevano previsto circa 100 mila manifestanti, ma ieri per le strade di Londra, in una splendida giornata di sole, sono scesi quasi in 700 mila. Tutti in marcia per chiedere il People's Vote, un nuovo referendum popolare per esprimersi sull’accordo definitivo con l'Unione Europea per la Brexit. Un fiume colorato e chiassoso di bandiere,…