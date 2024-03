Per settimane non si è parlato d’altro e sono fioccate ipotesi e congetture. Pochi minuti fa il mistero sulla salute di Kate Middleton è stato svelato con un video dalla diretta interessata, colpendo come una stilettata il popolo britannico.

“Ho il cancro” ha detto davanti alla telecamera “e mi sto curando con la chemio”.

Faccia tesa, seduta nel parco, Kate ha motivato il silenzio sulla sue condizioni con la necessità di spiegare la situazione ai tre figli, chiedendo a tutti di dare alla sua famiglia “tempo, spazio e privacy”.

Kate si è detta rassicurata dall’avere William al suo fianco, e ha concluso il video con un accorato messaggio di incoraggiamento a tutti i malati di cancro: “Non perdete la fede o la speranza. Non siete soli”.

L’annuncio di oggi era necessario, per una figura così importante come la 42enne moglie dell’erede al trono. Troppo lungo il silenzio, troppe le voci e le teorie, troppa l’incertezza che aleggiava su una casa reale già alle prese con i malanni di Re Carlo.

Non si sa di che tipo di cancro si tratti, e in che stadio, e non lo sapremo presto. La principessa ha “diritto alla sua privacy, come tutti noi” ha dichiarato la casa reale, chiarendo che non fornirà nessuna ulteriore notizia sulla sua salute.

La monarchia come star system

Perchè ci interessiamo così tanto alle vite dei reali d’Inghilterra? Perchè la monarchia di fatto è uno star system.

È l’opinione del professore Alessandro Barbero, storico, autore e divulgatore televisivo, che abbiamo incontrato in occasione di una sua visita all’Ambasciata Italiana a Londra (guarda qui la video intervista)

D’Agostino a Londra

“A Roma nessuno puo’ fare il divo senza finire prima o poi spernacchiato. Nella capitale bisogna rispettare gli avversari, coltivare le relazioni ed essere “affidabili”, anzi “uomini d’onore”.

Sono alcuni degli aforismi di Roberto D’agostino, ieri a Londra ospite dell’Istituto di Cultura per presentare il suo documentario “Roma Santa e Dannata”, prodotto da Rai Cinema e disponibile su RaiPlay

Dago ha parlato a ruota libera raccontando episodi di una Roma boccaccesca e dissacrante, che ha nel suo dna il contrasto tra sacro e profano, e concludendo la serata con un travolgente dj set.

Italrugby alla riscossa

L’Italia del rugby può sorridere dopo avere concluso una fantastica edizione del Sei Nazioni.

Due vittorie contro Inghilterra e Galles e un pareggio con la Francia (peccato per quel rigore di Garbisi!) le hanno consentito di salire in classifica e lasciare ai gallesi il tristissimo cucchiaio di legno, “trofeo” riservato all’ultima in classifica, che gli azzurri avevano dovuto portare a casa nelle ultime nove edizioni.

È l’inizio della rinascita del rugby italiano? Forse. Nell’attesa di scoprilo, se non l’avete vista, riguardatevi qui la meta di Pani contro il Galles di sabato scorso. Spettacolare.

In breve

Come faremmo senza Fedez? In visita a Londra per la prima volta ha fatto sapere ai suoi fan che qui guidano dalla parte opposta.

Secondo il Times, il posto migliore dove vivere a Londra oggi è Clerkenwell.

Lo Student Loan vi opprime? Pensate a questo studente che ha accumulato un debito universitario di 231,000 sterline.

Tre giorni dopo essere apparso, il nuovo murale di Banksy rappresentante le foglie di un albero secco, è stato deturpato con la vernice bianca. Chissà che non sia stato lui stesso a farlo…

Appuntamenti

