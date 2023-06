Inizia oggi una settimana cruciale per il Regno Unito e per la lotta messa in campo per tenere sotto controllo la diffusione della nuova variante Omicron in tutto il paese.

Ieri sera c'è stato il discorso alla nazione del premier Boris Johnson, anticipato dalla scelta del governo di aumentare il livello di allerta per il Covid da 3 a 4 su una scala di 5,…