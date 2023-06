Buone notizie per i fan di Harry Potter: l'autrice JK Rowling ha annunciato che, in occasione di Halloween 2014, pubblicherà una storia speciale di Harry Potter sul suo sito web www.pottermore.com

La storia avrà come protagonista la crudele professoressa Dolores Umbridge, la strega apparsa per la prima volta in Harry Potter and the Order of Phoenix, e in…