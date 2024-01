Il nuovo anno ha portato una novità per gli italiani residenti all’estero: controlli e multe salate per chi non si è iscritto all’AIRE, l’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero.

Da anni, l’iscrizione all’AIRE è un obbligo di legge, ma l’assenza di controlli lo ha reso di fatto una scelta quasi discrezionale, ed in molti hanno evitato di registrarsi.

Qualcuno lo ha fatto in buona fede, magari perchè non era al corrente dell’obbligo o perchè spera di rientrare a breve nel Belpaese. Altri lo fanno per un calcolo utilitaristico: spostare la residenza all’estero comporta la perdita del medico curante in Italia e dell’accesso gratuito alle cure del Sistema Sanitario Nazionale, nonchè la perdita dell’esenzione per l’IMU sulla prima casa in Italia.

Ma non essere iscritti all’AIRE, oltre a violare la legge, comporta anche numerosi svantaggi, tra i quali l’impossibilità di usare molti dei servizi del Consolato e di dimostrare, anche a fini fiscali, la propria residenza all’estero.

La nuova legge appena approvata ha introdotto una sanzione fino a 1.000 euro a persona per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, per un massimo di 5 anni. A svolgere i controlli saranno i Comuni italiani dell’ultima residenza, incentivati a farlo dal fatto che le somme riscosse finiranno nei loro bilanci.

L’iscrizione all’AIRE, gratuita, si effettua comodamente online presentando una evidenza della propria residenza all’estero, come ad esempio un utility bill o un estratto conto bancario.

La Corona all’asta

Archiviata la sesta stagione di The Crown, vanno all’asta da Bonhams tutti gli oggetti utilizzati durante le riprese della serie Netflix. Oltre 450 oggetti tra abiti, piatti, bicchieri, mobili e altro, per la gioia di feticisti e appassionati.

Tra i pezzi piú costosi, la copia dell’anello di fidanzamento tra Carlo e Diana e persino una replica della carrozza dell’incoronazione.

Alessandro Allocca ha visitato in anteprima la collezioni di oggetti all’asta e la racconta in questo articolo e video.

Film italiani a Londra

Tornano le proiezioni londinesi organizzate da CinemaItaliaUK.

Il prossimo evento sarà questa domenica 21 gennaio alle 17.00 al Curzon Mayfair, con “Il Sol dell’Avvenire”, l’ultimo film di Nanni Moretti.

In breve

Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha ricevuto dal King’s College di Londra un dottorato in scienze honoris causa per i suoi contributi pionieristici alla fisica teorica.

Sadiq Khan ha bloccato le tariffe di bus e Tube, rimarranno congelate almeno fino al Marzo 2025.

I biglietti del treno è meglio comprarli online (nelle stazioni si arriva a spendere anche il doppio).

Secondo un sondaggio di YouGov, solo il 10% dei britannici sotto i 50 anni di età intende votare Tories alle prossime elezioni.

Google spenderà 1 miliardo di sterline per costruire un nuovo data center alle porte di Londra.

L’ultimo dipinto di Caravaggio, “Il martirio di Sant’Orsola”, sarà in mostra alla National Gallery.

Francesco Bongarrà ha assunto la guida dell’Istituto Cultura di Londra.

La comunità italiana di Bedford è stata raccontata da un nuovo documentario di BBC2.

Il figlio della Regina Camilla (noto food critic) ha scritto una recensione entusiasta di un ristorante di cucina romana a Bayswater.

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.