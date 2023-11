Oltre a guerre e crisi climatiche, c’è un rischio che l’umanità deve tenere in serissima considerazione: quello legato al cattivo uso dell’Intelligenza Artificiale.

Se ne è discusso in una due-giorni di alto livello organizzata da Rishi Sunak a Bletchley Park, la struttura nella quale Alan Turing (il padre dell’AI) riuscí a decifrare i messaggi in codice della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, alla presenza di nazioni, organizzazioni internazionali, aziende leader ed esperti del settore.

L’Italia era presente con il premier Meloni, unico capo di stato oltre a Sunak, confermando la speciale sintonia tra i due leader, e l’attenzione che il nostro governo riserva al tema.

Meloni ha sottolineato l’urgenza di meccanismi di governance globali capaci di assicurare che le tecnologie AI “rispettino barriere etiche” e “che l’evoluzione della tecnologia rimanga al servizio dell’uomo e non viceversa”. Una sfida per la quale proprio a Roma è stato coniato il termine algoretica, ovvero etica degli algoritmi.

Il tema sarà uno di quelli al centro delle discussioni della Presidenza italiana del G7 del 2024.

Stupidità Covid

Purtroppo, oltre all’intelligenza artificiale c’è anche la vera stupidità. Come quella di Boris Johnson, che durante l’emergenza Covid, si scopre oggi, guidava il paese in pieno caos, esprimendo opinioni ciniche, idiozie, e battute di pessimo gusto.

Lo hanno rivelato i suoi ex collaboratori a Downing Street, tra questi il suo ex consigliere Dominic Cummings, in una serie di deposizioni all’indagine in corso sul comportamento del governo durante la pandemia.

Nel corso dell’emergenza Covid Boris Johnson definì “patetica” la preoccupazione per la malattia, considerandola “il modo con cui la natura si libera dei vecchi”. Secondo il cinico Johnson l’alta percentuale di morti tra gli anziani non era una ragione sufficiente per ordinare il lockdown.“Perchė distruggere l’economia per proteggere persone che moriranno comunque?” chiese ai suoi collaboratori.

Neanche le immagini scioccanti che arrivavano dall’Italia, dove la pandemia iniziò settimane prima, furono sufficienti a fargli cambiare idea. Nel team di Johnson, ha rivelato l’ex-dirigente Helen McNamara, si rideva degli italiani considerando la loro reazione eccessiva.

A un certo punto Johnson arrivò persino a chiedere agli scienziati se era vero che ci si potesse immunizzare dal Covid soffiandosi nel naso con un asciugacapelli. Non sappiamo quale sia stata la risposta.

Ironia della sorte, proprio Johnson fu poi colpito dalla malattia in modo forte, rendendosi conto solo allora, probabilmente, che il Covid era ben piú pericoloso di quanto aveva inizialmente pensato.

L’inchiesta andrà avanti ancora a lungo, ma è ormai evidente che la risposta all’emergenza Covid da parte del governo in carica fu caratterizzata da caos, incompetenza e superficialità. Un “fallimento diffuso”, lo ha definito il Financial Times.

100 anni di magia in mostra

Ha aperto i battenti all’ExCeL di Londra Disney 100, la mostra sui cent’anni del magico mondo Disney.

Dieci gallerie a tema, dai primi schizzi su Mickey Mouse (1928) fino ai film Pixar dei giorni nostri, con centinaia di disegni originali, manufatti, costumi e cimeli vari.

L’abbiamo visitata in anteprima e ve la raccontiamo qui.

In breve

Marco Pannone, il ragazzo aggredito e ridotto in fin di vita in un pub di Brixton lo scorso dicembre, è rientrato in Italia nella casa di famiglia di Fondi (Latina).

L’Ospedale Bambin Gesù di Roma si è offerto di continuare ad assistere un neonato ricoverato a Nottingham con un male che i medici inglesi considerano incurabile.

Lo stilista Sir Paul Smith è stato insignito dell’Ordine della Stella d’Italia nel corso di una cerimonia all’Ambasciata d’Italia a Londra. Ora è Cavaliere in tutti e due i paesi.

Anche nel 2024 non mancheranno i concerti di artisti italiani a Londra. Mahmood suonerà domenica 7 aprile 2024 al Kentish Town Forum mentre saranno tre le date per Zucchero, alla Royal Albert Hall il prossimo 30 marzo, il 31 marzo e l’1 aprile 2024.

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.