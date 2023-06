Articolo sponsorizzato da SI UK

Siete pronti per iniziare l'università in UK ma per qualche motivo non avete fatto in tempo a chiedere e ottenere l'ammissione per Ottobre, quando ha preso il via l'anno accademico 2018-19? In passato questo significava dover necessariamente aspettare fino all'inizio del prossimo anno accademico, ma oggi non è piú cosi.

Mol…