Nel 2021 la popolazione del Regno Unito contava 67 milioni di persone.

Nel 2026 salirà a 70 milioni. Nel 2036 arriverà a sfiorare i 74 milioni.

Sono le proiezioni rilasciate questa settimana dall’Office for National Statistics, e basate sull’estrapolazione dei trend osservati fino ad oggi.

La crescita, spiega l’ONS, è legata quasi interamente all’immigrazione. Il 92% dei nuovi cittadini arriverà dall’estero, mentre solo il restante 8% è legato a un maggior numero di nascite rispetto ai decessi.

Una crescita della popolazione di quasi 7 milioni di persone nell’arco di 15 anni non passa inosservata, ed è destinata ad avere impatti sostanziali sulla società e sui servizi offerti, tra tutti quello dell’NHS.

Bisognerà costruire nuovi immobili. Secondo gli esperti da qui al 2036 serviranno 5.6 milioni di case, di cui 2.3 milioni solo per i nuovi immigrati.

Nelle intenzioni del Governo gli immigrati dovrebbero entrare solo se “qualificati”. Dal 4 aprile, per entrare nel Regno Unito con un visto di lavoro servirà un salario minimo di £ 38.700 (ora è £ 26.200), anche se il limite non vale per chi lavora nella sanità o nell’istruzione.

Sempre ad Aprile il requisito di reddito minimo per portare coniugi e figli stranieri nel Regno Unito aumenterà da £ 18.600 a £ 29.000, per poi salire a 38.700 sterline entro l’inizio del 2025. Barriere che Keir Starmer manterrebbe in caso di una vittoria dei Labour alle prossime elezioni.

Ma un conto sono le intenzioni e un altro è la realtà. I tetti all’immigrazione annunciati dai vari governi che si sono succeduti sono sempre stati sforati. Il Regno Unito continua ad attrarre migranti da tutto il mondo, e continua ad averne bisogno.

Nel presentare i numeri l’ONS ha chiarito che si tratta di previsioni e che il numero effettivo potrà essere maggiore o minore a seconda dei cambiamenti politici o dell’impatto di “modelli di comportamento dei migranti ancora sconosciuti”.

Foto: King’s Church International/ Unsplash

Tempo di Sei Nazioni

Con Febbraio non arriva solo Sanremo ma anche il ben piú dinamico Sei Nazioni di rugby.

L’Italia debutta domani allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra ed è il momento di chiedersi che torneo sarà per gli azzurri.

Gli esperti sembrano divisi. Secondo lo Standard l’Italia è destinata a finire ancora una volta in fondo alla classifica, portando a casa il triste cucchiaio di legno come nelle ultime otto edizioni.

Piú ottimista il Times, secondo il quale l’Italia è in crescita e potrebbe vincere due delle cinque partite del torneo, inclusa quella con l’Inghilterra (squadra che peraltro non ha mai battuto).

Speriamo allora, dopo Sinner, di avere qualche soddisfazione anche con il Rugby.

Appuntamento domani, sabato 3 febbraio per Italia-Inghilterra (ore 14.15 GMT, diretta televisiva su ITV1 e in live stream online sull’app ITVX).

In breve

Alta sartoria napoletana per il Tottenham, che ha scelto Kiton per vestire i suoi calciatori nelle occasioni formali.

Nuove rotte sull’Italia per British Airways: collegherà Firenze con London Stansted a partire dal 18 Maggio, e Olbia con Edimburgo a partire dal 25 maggio.

Rishi Sunak ha rivelato di digiunare per 36 ore consecutive ogni settimana.

Il Ministro della Scienza si è licenziato perchè non guadagna abbastanza per pagare il mutuo sulla casa.

