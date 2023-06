A 5 giorni dal referendum, il fronte del Remain riceve l'approvazione del Times. Nel giornale in edicola oggi, il quotidiano britannico ha annunciato il suo supporto alla permanenza nell'Unione Europea con un editoriale dal titolo "Why Remain is best for Britain".

È un endorsement previsto ma per nulla scontato. Nonostante rimanga vicino alle posizioni …