Giorgia Meloni è la nuova “regina d’Europa”.

Lo afferma oggi il Times, in un lungo articolo firmato dalla penna di Tim Shipman, autorevole commentatore politico.

“Il primo ministro italiano ha unito populismo e pragmatismo per ammaliare gli scettici del suo programma di destra” scrive il Times nella sua analisi. “Ora i leader mondiali, compresi i nostri, vogliono essere i suoi migliori amici”.

Sembra passata un’epoca da Ottobre 2022, quando l’elezione di Meloni fu accolta a livello internazionale con preoccupazione e scetticismo. Due anni dopo, il Primo Ministro Italiano è uno dei leader piú forti in Europa, e in molti, scrive ancora il Times, la vedono come l’erede di Angela Merkel in termini di autorevolezza internazionale.

A Londra l’ammirazione per Meloni è riuscita nell’impresa di unire sia Tories che Labour. La relazione speciale sviluppatasi con Sunak sta continuando senza interruzioni con Starmer e i suoi ministri, ammirati dalla capacità dimostrata dal Governo Meloni nel ridurre drasticamente l’immigrazione.

Gli apprezzamenti verso Meloni arrivano anche da oltre oceano. Tre giorni fa è stato il New York Times a tesserne le lodi in un articolo intitolato: “In un’Europa senza timone, è il momento dell’Italia”.

“Con Germania e Francia impantanate nella crisi, il governo del Primo Ministro Giorgia Meloni sembra un rifugio di stabilità” scrive il NY Times, “capovolgendo il solito schema del continente”.

Se Meloni cresce di statura a livello internazionale, non è così in patria. Gli ultimi sondaggi svolti in Italia mostrano un calo del gradimento per il governo e per Fratelli d’Italia, e molte delle politiche di Meloni rimangono controverse (su tutte il flop dei centri migranti in Albania) o indigeste, come l’ultima manovra finanziaria.

Ma all’orizzonte non si vedono cambiamenti. Il Governo Meloni rimane ben stabile, e questo ne accresce autorevolezza e credibilità a livello internazionale. Un valore non da poco nel mondo convulso e problematico in cui viviamo.

Non solo Maneskin

Dopo essersi dato un nuovo look, con vestiti retro e baffetto alla Clark Gable, Damiano David ha annunciato il suo primo tour mondiale da solista nel 2025. 30 date tra le quali non poteva mancarne una londinese.

Damiano (senza i Maneskin) sarà sul palco della Roundhouse a Camden domenica 28 settembre 2025. Biglietti già in vendita per i membri della Roundhouse, e per tutti a partire da lunedi 16 dicembre alle 10am.

