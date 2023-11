Il numero di immigrati nel Regno Unito continua a crescere in modo impressionante.

Gli ultimi numeri resi pubblici questa settimana dicono che nel corso del 2022 l’immigrazione netta (differenza tra chi entra e chi esce) è stata di 745,000 persone. Mai prima d’ora il Regno Unito aveva registrato un numero di questa entità.

Ma quello che è piú interessante è la provenienza dei nuovi entrati. Questa interessante analisi di Sky News mostra che gli immigrati non vengono piú dall’Unione Europea, come avveniva prima della Brexit. Anzi negli ultimi anni il numero di Europei si è ridotto di circa 81,000 persone.

I nuovi arrivati provengono da altri continenti, soprattutto Asia. Entrano principalmente per motivi di studio, beneficiando dei visti sponsorizzati dalle università britanniche, in competizione tra loro per attrarre studenti da paesi come India e Cina.

Tra quelli che entrano con un visto lavorativo, la professione piú comune è quella nel settore della sanità, medici e infermieri per soddisfare le esigenze dell’NHS, strutturalmente carente di personale.

È questo il motivo per il quale nessun governo finora è riuscito ad arginare il fenomeno dell’immigrazione, nonostante le intenzioni. Il Regno Unito ha sempre piú bisogno di immigrati per fare funzionare servizi essenziali e per mantenere in piedi il tanto vantato sistema universitario.

Chi ha votato Leave al referendum Brexit sperava di ridurre l’immigrazione, invece ha solo ottenuto di cambiarne il colore. Meno europei e piú asiatici.

Meno tasse, ma economia ferma

Dopo il deludente King’s Speech della settimana scorsa, il governo Sunak ha annunciato tagli alla tasse come parte del nuovo Budget, ovvero il programma finanziario per il prossimo anno.

Diminuisce la National Insurance: il tasso base passa dal 12% al 10%, mentre viene abolita completamente la contribuzione pagata per i guadagni fino a £12,570/anno. A beneficiarne, sostiene il Governo, saranno 29 milioni di persone.

Ci sono altre misure (qui un dettagliato recap della BBC), ma il taglio alle tasse, misura classica di un governo di destra, è quella che colpisce di piú.

Sunak porge un ramo d’ulivo ai britannici in vista delle prossime elezioni, facendo passare il messaggio che sono finiti i tempi di crisi e le cose stanno migliorando, ma in pochi sono convinti.

Non lo è neanche l’Office for Budget Responsibility (organismo indipendente dal governo), che in questi giorni ha avvertito che l’economia del Regno Unito nel 2024 crescerà soltanto dello 0.7%.

In pratica l’economia è ferma, in una stasi che gli economisti chiamano stagnazione.

Servirà ben altro per farla ripartire.

In breve

Il Consolato Generale di Londra ha lanciato un progetto sperimentale per ridurre il proprio impatto ambientale.

Tutto esaurito al The Garage a Highbury per l’esibizione del rapper milanese Guè Pequeno di lunedi 27 novembre.

La finale dei campionati mondiali 2024 di League of Legends, uno dei piú importanti eventi eSports al mondo, si svolgerà all’O2 Arena a Greenwich.

Vita dura per i riders: la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che i corrieri di Deliveroo non possono formare sindacati o essere riconosciuti come lavoratori dipendenti.

Entro il 2030 la City di Londra avrà undici nuovi grattacieli.

Escludendo Londra la città britannica con i salari piú alti è Leeds.

A Westfield White City c’è un albero di natale fatto interamente di Pokemon.

Mark Knopfler mette all’asta da Christie’s 120 delle sue chitarre. Speriamo non sia in gravi difficoltà (dire straits…)

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.