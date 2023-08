I nomi sono importanti.

Una cosa senza nome manca di un’identità precisa e non è facile parlarne.

Se ne sono accorti i responsabili di TfL (Transport for London) che hanno deciso di assegnare un nome diverso ai vari tratti dell’Overground, la ferrovia leggera che permette ai londinesi di spostarsi in molte direzioni, buona (e meno claustrofobica) alternativa alla Tube.

Sei i tratti identificati: Highbury & Islington to West Croydon/Clapham Junction/Crystal Palace; Richmond/Clapham Junction to Stratford; Gospel Oak to Barking Riverside; Watford Junction to Euston e Liverpool Street to Enfield Town/Cheshunt/Chingford.

Il progetto di naming durerà due anni, avrà un costo di 6.3 milioni di sterline, e una volta a regime permetterà ai londinesi di muoversi in modo piú facile.

I nomi delle sei linee saranno scelti con l’aiuto delle comunità locali in modo da “riflettere la diversità di Londra” guardando, come ha detto Sadiq Khan a “luoghi storici e storie dimenticate della nostra città che hanno bisogno di essere raccontate.”

Non ci sarà un sondaggio pubblico per scegliere i nomi, per fortuna viene da dire.

L’ultima volta che in Inghilterra ne è stato fatto uno, per dare il nome a una nave da ricerca polare, il nome vincente è stato l’ironico “Boaty McBoatface” (fortunatamente il sondaggio è stato ignorato e la nave è poi stata intitolata, in modo piú appropriato, a Sir David Attenborough).

Al nome hanno pensato a lungo anche i responsabili di Le Touquet, un piccolo aeroporto nel nord della Francia, situato sulla costa a un’ora di macchina da Calais.

Piuttosto che pensare a personaggi locali, i pragmatici francesi hanno scelto la regina Elisabetta II, andando a ripescare nella memoria una visita fatta dalla giovane non ancora monarca insieme allo zio Edoardo VIII nei lontani anni ‘30.

Dopo avere ricevuto l’ok da Buckingham Palace, i responsabili dello scalo hanno annunciato che l’aeroporto d’ora in poi sarà noto come Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage International Airport.

Un omaggio inusuale per un paese che non appartiene al Commonwealth, ma alla base c’è l’obiettivo di attrarre piú turisti inglesi e internazionali in una cittadina, Le Touquet che ama definirsi 'the most British of French resorts’.

Le dune di Le Touquet (foto Wikipedia)

Adieu La Gavroche

Nel mondo della ristorazione londinese non si parla d’altro: La Gavroche, storico ristorante pluri-stellato, chiuderà i battenti all’inizio del prossimo anno.

Aperto nel 1967, il locale dei fratelli Roux ha "cambiato per sempre le abitudini culinarie della Gran Bretagna” (scrive il Gambero Rosso) introducendo professionalità, tecniche e sapori prima di allora sconosciuti oltre Manica.

È stato il primo ristorante inglese a ottenere una stella Michelin per poi arrivare ad averne tre. Nella sua cucina si sono fatti le ossa tutti i piú grandi chef inglesi, da Gordon Ramsay a Marcus Wareing.

Ma la gestione di un ristorante di cosi alto livello è un lavoro logorante che è difficile sostenere a lungo, a Londra come altrove. Albert Roux Jr chiude per cercare “un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, in modo da poter dedicare più tempo alla mia famiglia e alle mie altre iniziative imprenditoriali."

Il destino di un ristorante così costoso forse interessa a pochi, ma la storia di La Gavroche va celebrata.

Se oggi a Londra si mangia benissimo, è anche merito loro.

Un piatto de La Gavroche (cotolette d’agnello con zucchine e fiori di zucca ripieni, Aglio Nero e sugo di agnello)

Risate britanniche

"Ho iniziato a uscire con un guardiano dello zoo, ma ho scoperto che era un ghepardo." (“I started dating a zookeeper, but it turned out he was a cheetah.”).

Vi fa ridere? A me no sinceramente. Forse mi sfugge qualche arcano doppio senso (se è cosí per favore scriveteci), eppure questa battuta di Lorna Rose Tree ha vinto il sondaggio per il “funniest joke” al festival di Edimburgo Fringe, al quale partecipano i migliori comici del paese.

Dobbiamo preoccuparci per la sorte dell’humour britannico, uno delle cose che amiamo di piú di questo paese? Direi di no. Gli altri jokes nella lista dei top 10 non sono male. Ecco i miei preferiti:

L'anno scorso ho fatto una bellissima battuta sull'inflazione. Ma oggi non vale quasi nulla (“Last year I had a great joke about inflation. But it’s hardly worth it now” [Amos Gill]

Come si salutano tra loro i tedeschi celiaci? Gluten Tag. (“How do coeliac Germans greet each other? Gluten tag”) [Frank Lavender]

La banca Nationwide deve essere sembrata proprio sciocca quando ha aperto la sua prima filiale (“Nationwide must have looked pretty silly when they opened their first branch”) [William Stone]

Ma forse la migliore battuta è quella di Liz Guterbock: “La cosa più britannica che abbia mai sentito? Una signora che ha detto: "Beh, mi dispiace, ma non mi scuso"“ (The most British thing I’ve ever heard? A lady who said ‘Well I’m sorry, but I don’t apologise.’). Magari non divertentissima, ma cosí vera.

Un ghepardo (o un guardiano dello zoo?) (foto di David Groves/ Unsplash)

In breve

Oltre 4,5 milioni di britannici andranno all’estero in questo weekend di fine agosto, con la Spagna (incluse Baleari e Canarie) la destinazione preferita

Eton aprirà tre Sixth-Form college a Dudley, Oldham e Teeside, nei quali saranno ammessi anche ragazze.

Ogni sei minuti a Londra viene rubato un cellulare.

Waitrose offre caffè gratis ai poliziotti per scoraggiare i ladri.

È aumentato in modo spaventoso il numero dei veicoli che guidano contromano sulle autostrade inglesi.

Nei supermercati dell’Irlanda del Nord sono apparsi i primi prodotti con l’etichetta “Non per l’Unione Europea” (già, ma chi controlla alla frontiera?)

La Birra Menabra sta cercando di importare a Londra il concetto di “apericena”.

Una pasticciera italiana si è specializzata in dolci vegano-femministi venduti online a Londra.

La newsletter di questa settimana è supportata da SI UK, l'agenzia leader nell’assistenza gratuita a studenti europei interessati a frequentare l’università nel Regno Unito.

Il loro prossimo evento, dedicato agli studenti interessati alle università top come UCL e Imperial College, avrà luogo online il 14 Settembre 2023.

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.