Tutti conoscono il Leonardo da Vinci pittore della Monna Lisa e dell' Ultima cena, ma forse non è altrettanto noto il suo lavoro come ingegnere progettista. La nuova esposizione dal titolo “Leonardo da Vinci: the mechanics of Genius”, in mostra dal 10 febbraio al 4 settembre 2016 al Science Museum di Londra, si prefigge proprio di far conoscere al grand…