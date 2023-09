A un anno dalla scomparsa della Regina Elisabetta, l’Italia ha deciso di omaggiare la monarca con un francobollo celebrativo.

Una circostanza straordinaria, mai in passato il nostro paese aveva dedicato un proprio francobollo a un capo di stato estero, con l’unica eccezione di alcuni papi.

Certo, la figura di Elisabetta è talmente iconica da sfuggire a queste classificazioni, in fondo parliamo di un personaggio storico irripetibile, ma l’omaggio italiano si può inserire in un contesto piú ampio, quello di un rapporto tra Italia e Regno Unito che appare solido come non mai.

A livello governativo c’è l’evidente sintonia tra Meloni e Sunak, accomunati da età e ideologia, ma è tra gli italiani, in particolare tra i giovani, che il Regno Unito continua a suscitare interesse e fascinazione. Lo dimostra un recente studio dell’Ambasciata UK di Roma, dal quale emerge che gli italiani continuano ad amare il Regno Unito, considerata una destinazione vincente per viaggi, studio e lavoro.

Non solo. Secondo i risultati dello studio il paese viene sentito come “vicino”, e questo è piú sorprendente, considerando che dopo la Brexit le frontiere non sono certo aperte come prima.

Eppure questo sentimento di vicinanza si può spiegare con i rapporti umani. Un italiano su due ha almeno un parente o un amico che vive oltre Manica, e proprio per questo non può che sentirsi vicino al loro paese di adozione.

Le affinità e le aree di collaborazione tra Italia e Regno Unito sono tante, ma il collante piú efficace è quello dei 600-700mila italiani che ci vivono e che giornalmente fanno da ponte tra un paese e l’altro.

Il pizzaiolo dell’anno ? È a Chiswick

Lo ha deciso il panel di chef che assegna il World 50 Top Pizza Awards, incoronando Michele Pascarella, pizzaiolo e patron di “Napoli on the Road” come Pizza Maker of the Year 2023.

Non è il primo alloro per Pascarella, ma è certamente il piú prestigioso (il premio segue un processo rigoroso ed è considerato l’analogo della stella Michelin per la pizza) e secondo noi ben meritato. Chi scrive frequenta Napoli on The Road sin dal giorno della sua apertura nel 2019 e può confermare che la sua pizza è davvero spettacolare.

Dov’è il segreto? La risposta l’ha data Pascarella commentando il premio: “Non si tratta solo di creare l’impasto perfetto o di trovare gli ingredienti migliori, si tratta dell'abilità artistica e della passione che entrano in ogni fetta.”.

È un successo non solo per il pizzaiolo casertano ma anche per i tanti suoi colleghi che a Londra offrono un prodotto di qualità, deliziandoci con il gusto e annullando per qualche minuto le distanze che ci separano dall’Italia.

Coco Chanel in mostra a Londra

Apre i battenti al Victoria & Albert Museum di Londra "Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto", la mostra interamente dedicata a Coco Chanel.

Una retrospettiva che analizza il suo contributo alla moda femminile e il modo rivoluzionario con il quale ha cambiato il mondo della sartoria, illustrato attraverso 180 look insieme a gioielli, accessori e profumi.

La mostra sarà visitabile dal 16 Settembre al 29 Febbraio al costo di £24. L’abbiamo visitata in anteprima e la raccontiamo in questo video.

Appuntamenti tra cibo e cultura

Si terrà il 19 settembre 2023, a Londra presso il Royal Horticultural Halls “The Italian Show”, un evento interamente dedicato al food & wine italiano con esposizioni, degustazioni, competizioni culinarie, celebrity chef e altro. Ingresso gratuito.

La scrittrice Luisella Mazza presenterà il suo nuovo libro Bum Bum Bum all’Estorick Collection venerdì 29 September 2023 alle 18:00, in conversazione con Marco Mancassola e Ornella Tarantola.

In breve

Marinella Soldi, presidente della RAI, è stata nominata Non-Executive Director dalla BBC.

Passo indietro rispetto alla Brexit: il Regno Unito rientra dentro Horizon, il programma dell’Unione Europea sulla ricerca scientifica.

Il vaccino Covid quest’anno sarà offerto dall’NHS a tutte le persone sopra i 65 anni di età.

Si va sempre piú lenti a Londra: altre 40 miglia di strade avranno il limite di velocità di 20 miglia/ora.

Anche quest’anno, durante l’inno Rule Britannia ai BBC Proms sono apparse migliaia di bandiere dell’Unione Europea, indignando i Brexiteers.

Il “pricing dinamico” arriva anche nei pub inglesi: ora la pinta di birra costerà di piú nelle ora di punta e se vengono trasmesse partite di calcio

A Hampsted Heath sono tornate le pecore mentre nei canali di Londra sono apparse inquietanti figure mascherate in gondola.

