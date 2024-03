Il professor Barbero insieme al giornalista Marco Varvello presso l’Ambasciata italiana a Londra

Una piacevole e coinvolgente lezione di storia insieme a uno dei massimi divulgatori italiani. Il professor Alessandro Barbero è stato ospite ieri sera presso l’Ambasciata d’Italia a Londra in occasione della presentazione del suo libro “All’arme! All’arme! I priori fanno carne” in conversazione con il giornalista Rai Marco Varvello.

Una sala piena di gente, tantissimi giovani, ha accolto il docente di Storia Medievale nonché celebre volto della televisione e della radio italiane, tra i più noti storici, divulgatori e scrittori del nostro Paese. Dopo l’introduzione da parte dell’ambasciatore Inigo Lambertini, il professor Barbero ha introdotto il suo libro, approfondendo il forse poco noto tema delle rivolte popolari nel Medioevo, incluso il sollevamento degli inglesi del 1381.

Oggi sarà ospite del prestigioso Oxford Literary Festival. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo prima del suo intervento in Ambasciata a Londra soffermandoci su un aspetto che, per quanto noto a tutti, ha dei legami profondi con la storia. Il motivo per il quale la Famiglia Reale inglese ha sempre suscitato interesse, e ora più che mai, rispetto alle tante altre famiglie nobili o monarchie, soprattutto europee.

“E’ come quando si è fan di una star e di essa si vuol sapere tutto. Solo che nel caso dei Windsor non ne abbiamo solo una, ma è una famiglia intera di star. Questo non solo oggi, è così da secoli…” In basso l’intervista integrale.