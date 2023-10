Non poteva che succedere nel paese che ci ha regalato Harry Potter: un’università inglese (Exeter) ha lanciato un corso di laurea in Magia e Scienze Occulte.

Il corso, un master della durata di un’anno, promette di esplorare occultismo, esoterismo, stregoneria e religione dall’antica Grecia fino ai giorni nostri. Tra i moduli opzionali non manca lo studio dei dragoni, di Re Artù (che secondo la leggenda aveva la reggia in Cornovaglia, non lontano da Exeter) e quello della psichedelia.

Si può sorridere davanti a un corso di laurea cosí poco convenzionale (quanti atenei in Italia si azzarderebbero a proporlo? Quanti genitori approverebbero la scelta del loro figlio?) ma bisogna apprezzare il coraggio delle università britanniche nell’allargare il proprio ambito affrontando temi originali e controversi.

E poi forse non avremmo bisogno tutti di un po’ di magia in piú nel nostro mondo?

Il Master in scienze magiche e occulte punta a riesaminare "il presupposto secondo cui l'Occidente è il luogo del razionalismo e della scienza, mentre il resto del mondo è un luogo di magia e superstizione", spiega il docente che coordina il corso, facendo notare come in tanti credano a qualche forma di magia (basta pensare alle superstizioni), mentre la crisi delle religioni tradizionali ha portato a un maggiore interesse verso folklore, sciamanismo e altre forme di paganesimo.

I costi sono elevati (£12,000 per gli studenti di casa, £24,300 per chi arriva dall’estero), ma se non altro si può pagare con un bonifico normale, senza bisogno di andare alla Banca Gringott.

Settled Status: un webinar per saperne di piú

I cambiamenti introdotti dal Governo all’EU Settlement Status (da noi descritti in questo articolo) saranno al centro di un webinar organizzato dal Comites Londra il prossimo 19 Ottobre alle 18.

Una buona occasione per capire meglio alcuni elementi chiave, come la possibile estensione o la conversione automatica dal PreSettled al Settled.

Ne parleranno il console Rossella Gentile insieme ad avvocati e esperti della materia. L’accesso è gratuito, tramite i canali social del Comites.

Salmo e Ultimo

Salmo torna a esibirsi a Londra con un esclusivo DJ set in due serate: il 20 e 21 ottobre all’E1 (110 Pennington St). Disponibili i biglietti per la prima serata (£10), mentre la seconda è già sold-out.

Ultimo invece ha scelto di suonare in un piccolo club (The Blues Kitchen a Brixton, soli 300 posti), domenica 8 ottobre. Una “schitarrata londinese per pochi intimi”, l’ha definita il cantante romano, abituato alle folle oceaniche degli stadi. I biglietti, andati in vendita ieri, sono esauriti nel corso di pochi minuti.

In breve

Affittare casa a Londra è sempre piú difficile: per ogni proprietà immobiliare disponibile ci sono in media 25 persone che vogliono visionarla (erano 6 nel 2019).

Un nuovo volo di Ryanair collegherà London Luton con Treviso due giorni a settimana (mercoledi e domenica), a partire dal 29 ottobre.

Wimbledon ha aperto il ballot, la lotteria per poter acquistare biglietti per l’edizione 2024, necessario iscriversi entro il 10 ottobre.

Migliorare l’inglese divertendosi e imparando cose nuove? È possibile farlo grazie a “All About Us!”, un nuovo libro che offre al lettore una serie di letture e di esercizi su temi di cultura generale. Altamente raccomandato per tutti gli studenti a partire dal B1 e per insegnanti di inglese che possono usare gli esercizi in classe.

