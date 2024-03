Una scena dell’originale “Nascondino”

Londra accoglie sul palco del Park Theatre uno spettacolo teatrale che promette di essere un evento imperdibile per gli amanti del teatro contemporaneo. Dal 12 al 30 marzo, le luci si accenderanno su "Hide and Seek", la versione inglese dello spettacolo "Nascondino", originariamente scritto dall'acclamato drammaturgo italiano Tobia Rossi. Questa trasposizione non è solo un'opera teatrale che attraversa i confini linguistici, ma rappresenta anche un ponte culturale che collega l'Italia e il Regno Unito attraverso le tavole del palcoscenico.

Tobia Rossi, noto per la sua capacità di tessere trame complesse e creare personaggi profondamente umani, ha originariamente presentato "Nascondino" attorno ai temi del bullismo e dell’omofobia, dove Gio e Mirko, i due protagonisti, si calano in un viaggio verso l’accettazione di sé, trattando argomenti attuali come l’utilizzo dei social media e di come questi possano portare a dei risvolti drammatici nella vita dei giovanissimi.

Gio non si è mai sentito accettato dai suoi genitori, insegnanti o coetanei, e quando decidere di scappare da tutto questo, sceglie come nascondiglio una grotta isolata. Lì viene scoperto dal compagno di classe Mirko. Mentre la frenesia dei social media cresce attorno alla sua misteriosa sparizione, e Mirko diventa l’unico collegamento di Gio con il mondo esterno, il loro viaggio fa luce sul potere dei social media, esplorando come le voci discriminatorie possano avere un impatto profondo sulle giovani menti. “Hide and Seek”, questo il titolo della versione inglese con regia e traduzione a cura di Carlotta Brentan, evidenzia come essere se stessi sia ancora una proposta rischiosa nella nostra società quando si parla di orientamento sessuale e di pensiero indipendente.

“Hide and Seek è un'opera teatrale che va in alto e scende di colpo, come se si fosse sulle montagne russe e, sfortunatamente, èincredibilmente attuale - racconta Carlotta Brentan -. I suoi protagonisti adolescenti, Gio e Mirko, si sfidano a esaminare il pregiudizio, la crudeltà sconsiderata e l'omofobia che persistono incontrollati nel loro piccolo villaggio italiano, e che sono fin troppo universali ancora oggi. Il tocco leggero di Tobia Rossi, l'umorismo e l'innocenza paradossale dei suoi personaggi, ci seducono ad aprire i nostri cuori a questi argomenti pesanti. Sebbene l'azione si svolga interamente all'interno di una grotta buia e appartata, le domande poste da Hide and Seek sono di vasta portata e necessarie; il momento di avere questi confronti è adesso”.

Tobia Rossi è uno dei più importanti drammaturghi italiani. “Nascondino” ha vinto il Premio Mario Fratti 2019 a “In Scena!”, festival del teatro italiano a New York. La prima mondiale della traduzione inglese è stata presentata nel maggio 2022 al The Tank, New York. Al Park Theatre, Nico Cetrulo interpreta Mirko e Loris Scarpa è Gio, con musiche di Simone Manfredini.

Lo spettacolo, in scena dal 12 e fino al 30 marzo, è prodotto da Zava Productions con Lorenzo Mannelli e il Park Theatre. Il costo dei biglietti va dai £9 ai £25. Per informazioni e prenotazioni questo il sito internet ufficiale.