Foto: www.bbc.co.uk

Nonostante un mercato del lavoro che non mostra segnali di crisi, l'Inghilterra non e' immune da tensioni sindacali. Qui pero' non si protesta per non perdere il proprio posto di lavoro, come avviene in Italia, ma per avere condizioni di lavoro e stipendi migliori.

Decine di migliaia di persone hanno partecipato a Londra alla manifes…