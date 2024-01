A partire dal 1999, il Post Office ha perseguito per frode oltre 900 dipendenti accusandoli di avere sottratto cospicue somme di denaro.

Non era vero. Gli ammanchi derivavano da un errore di Horizon, nuovo sistema software di contabilità sviluppato dalla società giapponese Fujitsu.

Per anni, i dipendenti hanno proclamato a gran voce la loro innocenza ma il Post Office è andato avanti spietato e ha continuato a perseguirli, evitando di investigare i bug del sistema.

Alcuni dipendenti si sono rovinati finanziariamente accollandosi la responsabilità di coprire gli ammanchi. Altri sono finiti in galera. Qualcuno si è suicidato. Tutti hanno avuto la vita sconvolta.

In tanti si sono organizzati e hanno combattuto per vedere riconosciuta la loro innocenza, scontrandosi contro un Post Office talmente determinato a non riconoscere la sua responsabilità da adottare tattiche oggi definite ‘mafiose’.

Della vicenda negli ultimi anni si sono occupati alcuni parlamentari e la stampa britannica, dal Times al celebre programma investigativo BBC Panorama, che non esitò a definirla “il piú grande errore della storia giuridica britannica“.

Ma se oggi la storia del Post Office è al centro della bocca di tutti e sta causando una reazione a catena impressionante (con l’apertura di una nuova indagine e l’annuncio del Primo Ministro di approvare rapidamente una legge per risarcire i dipendenti e annullare le loro condanne) il merito è di una serie televisiva mandata in onda da ITV.

In quattro puntate, “Mr Bates vs the Post Office” racconta il dramma subito dai dipendenti accusati, e la loro battaglia kafkiana per riconquistare l’onore perduto.

Un dramma scritto e interpretato benissimo, che fa montare la rabbia per una vicenda che ha rovinato ingiustamente centinaia di vite. Lo hanno già guardato nove milioni di telespettatori suscitando un clamore mai visto prima.

È una dimostrazione dello straordinario potere della narrativa e delle storie raccontate tramite una drammatizzazione televisiva. Quando è fatto bene, un film o un dramma televisivo ci consente di immedesimarci nei protagonisti di una storia piú di quanto possono fare documentari e inchieste giornalistiche.

I veri colpevoli dello scandalo Post Office devono ancora essere individuati e puniti ma finalmente, sembra, si indaga nella direzione giusta mentre Mr.Bates e i suoi colleghi avranno indietro l’onore e un giusto risarcimento.

E tutto grazie una serie televisiva.

Altro che grande bellezza

Persino il Papa si è lamentato della sporcizia e dell’inefficienza cronica di Roma.

Diplomaticamente, certo, ma lo ha fatto. Nel discorso di fine anno ha chiesto chiaramente alla città di darsi una sistemata prima del Giubileo del 2025, per i quali sono previsti 35 milioni di pellegrini. “La grande bellezza” ha detto Francesco “deve essere accompagnata dal semplice decoro”.

Una esternazione riportata dai grandi media internazionali, dal Times alla Reuters, ma non da quelli italiani, per i quali evidentemente la lordura della capitale non fa piú notizia.

Il sindaco di Roma (si, ne esiste uno) era presente in prima fila. Non sappiamo se sentito il monito del Papa sia corso al Campidoglio a lavorare, ma sappiamo che qualche giorno fa è volato a Los Angeles per assistere alla cerimonia di consegna dei Golden Globe, certo ben piú divertente.

Forse potrebbe venire a Londra a capire come fa una metropoli di quasi 9 milioni di persone a non avere neanche un sacchetto per strada.

Concerti!

Febbraio a Londra si apre all’insegna della musica italiana.

Peppe Servillo torna in scena per due concerti il 9 e 10 febbraio al The Pheasantry di Chelsea con il suo “Italian Portraits”. Uno spettacolo nel quale offre le sue interpretazioni di grandi classici della musica italiana, da Paolo Conte a Modugno, con arrangiamenti che spaziano dal jazz al latin (qui il racconto del suo concerto nel 2018). Biglietti in vendita al costo di £25.

Torna a Londra anche Stefano Bollani. L’istrionico pianista, talento assoluto, si esibirà in solo al Ronnie Scott’s a Soho, mercoledi 7 febbraio. Bollani presenterà brani del suo nuovo disco “Blooming”, ispirato al concetto della fioritura, ma è lecito aspettarsi che attinga anche al suo immenso repertorio, tra musica italiana, pop e brasiliana. Biglietti in vendita online a prezzi da £35 a £55.

In breve

Otto mesi dopo la chiusura dell’Italian Bookshop, Ornella Tarantola torna a parlare di libri italiani in una serie di appuntamenti (due martedi al mese, a partire dal 16 gennaio e per tutto il 2024) presso l’Istituto Cultura di Belgrave Square.

Il 26enne piacentino Giacomo Rovero, astro nascente della danza classica, è stato promosso al ruolo di solista al Royal Ballet.

Dopo otto anni (e 2 milioni e mezzo di visitatori) ha chiuso KidZania, la “città dei bambini” di Westfield.

Gli inglesi hanno scoperto che con le pompe di calore si risparmia sul riscaldamento.

A Londra sarà costruita una “infinity pool” a 360 gradi sul tetto di un palazzo e la gente si chiede come si farà a entrarvi e uscirvi.

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.