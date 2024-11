Un pacco sospetto trovato in un bagaglio ha scatenato il caos oggi all’aeroporto di Gatwick.

Secondo la BBC la Polizia è stata avvisata alle 8.20. Alle 10.55 l’intero South Terminal dell’aeroporto è stato chiuso ed evacuato, i treni da e per l’aeroporto sono stati sospesi, e un team di artificieri è entrato all’interno del terminal “per precauzione”.

Gli sfortunati passeggeri si sono ritrovati al gelo all’esterno del terminal e vi sono rimasti per ore in attesa di aggiornamenti che sembravano non arrivare mai, mentre le compagnie aeree hanno cancellavano i voli.

Poco dopo le 16.30 la svolta: la Sussex Police ha confermato che l’oggetto misterioso, del quale non si sa nulla, è stato ‘reso sicuro’ dagli artificieri. Le due persone fermate (presumibilmente i proprietari dell’oggetto) sono state rilasciate e hanno potuto continuare il loro viaggio. Gradualmente, il terminal è stato riaperto prima ai dipendenti e poi ai passeggeri.

Falso allarme? Reazione esagerata? Non abbiamo elementi oggettivi per dirlo. Forse il pericolo era reale, ma la sensazione è che il livello di allerta sia particolarmente alto e che nel dubbio le forze dell’ordine preferiscano scegliere la strada piú sicura, anche a costo di sbagliare (‘err on the side of caution’).

Forse non è un caso che tutto questo accada mentre il conflitto tra Russia e Ucraina vive una nuova, preoccupante, escalation con il Regno Unito in prima linea. Due giorni fa l’esercito di Zelensky ha lanciato per la prima volta sulla Russia i missili Storm Shadow di fabbricazione britannica, insieme a missili francesi e americani.

La risposta di Putin è stata decisa: il lancio del nuovo missile supersonico Oreshnik, capace di volare a dieci volte la velocità del suono, e l’avvio della produzione di ulteriori esemplari, accompagnato da un discorso particolarmente duro verso i paesi occidentali. “La Russia ha armi uniche” ha detto Putin, “nessuno può fermare i missili Oreshnik.”

Viviamo tempi difficili. Il rischio di una estensione del conflitto, e del possibile uso di armi nucleari è reale. In una situazione del genere, nessuno può permettersi di ignorare un segnale di possible allarme, come quello generato dal pacco sospetto di Gatwick.

Mercatino di Natale a Chelsea

Si terrà domani, Sabato 23 Novembre a Chelsea l’Italian Christmas Market, mercatino natalizio organizzato come ogni anno dall’Associazione Il Circolo.

Appuntamento alla Chelsea Old Town Hall a King’s Road (SW3 5EE) dalle 10.30 alle 17.30.

In breve

È nata Legalitalia, struttura di coordinamento per avvocati e notai italiani che operano nel Regno Unito.

La celebre panineria milanese De Santis, attiva dal 1964, apre il suo primo negozio a Londra all’interno del Mercato Metropolitano di Mayfair

Stanley Tucci ha dichiarato che non mangerà piú cibo italiano (ma sembra che scherzasse…).

Scoperti a Southwark i resti di una strada romana di duemila anni fa.

Settore ospiti esaurito al Tottenham Stadium per la partita con la Roma di giovedì 28 novembre: tremila tifosi giallorossi attesi a Londra.

Stavolta è toccato a Jeff Goldblum suonare il pianoforte alla stazione di St Pancras.

