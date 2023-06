A legare da subito fotografo e soggetto, una forte passione per la fotografia, per la moda e per l’arte. E’ stata la stessa Catherine, Kate Middleton, a volere personalmente il fotografo italiano Paolo Roversi come autore dei tre ritratti ufficiali per celebrare i suoi 40 anni, compiuti il 9 gennaio. Ritratti che entreranno a far parte della collezione …