Londra? No, grazie. Meglio Dubai, Singapore o Milano.

È il ragionamento che fanno oggi le persone con grandi capitali, i cosiddetti HNWI (“High Net Worth Individuals”), abituati a muoversi con le famiglie tra piú paesi e particolarmente attenti a pagare meno tasse possibili sui loro redditi.

Il motivo del disamore verso Londra è legato all’imminente abolizione della regola del “Non-dom”, che dal lontano 1799 ha reso il Regno Unito un paradiso fiscale per l’elite internazionale.

"Non-dom" descrive un residente del Regno Unito la cui residenza permanente, o domicilio, ai fini fiscali è all’estero. Queste persone sono tassate sul reddito prodotto nel Regno Unito, ma sono esentate dal pagare tasse sui soldi guadagnati altrove nel mondo, a fronte del pagamento di una quota fissa relativamente bassa.

Una regola che per oltre due secoli ha attratto a Londra i ricchi di ogni paese, ma che oggi ha i giorni contati. Se qualche mese fa i Tories avevano segnalato a sorpresa l’intenzione di rimuoverla gradualmente, i Labour sono stati ancora piú decisi, promettendo di abolirla rapidamente per raccogliere più fondi per l’NHS e altri servizi pubblici.

Parliamo di un numero limitato di persone: secondo la BBC si tratta di 74,000 persone nel 2022-23, la maggior parte dei quali residenti a Londra ma il loro potenziale apporto in termini di tasse è sostanziale.

Secondo l’ex-cancelliere Jeremy Hunt, l’eliminazione dello status di non-dom porterebbe alle casse dello stato 2,7 miliardi di sterline all'anno entro il 2028/29.

Il condizionale è d’obbligo. Davanti a un simile cambiamento di tassazione, i super-ricchi si stanno chiedendo se rimanere a Londra o trasferirsi in un paese piú tax-friendly. La scelta, inevitabilmente, sta ricadendo sulla seconda opzione.

"Ci sono molte località in tutto il mondo che sono state concepite per attrarre individui benestanti, in genere utilizzando strategie di pianificazione semplici” spiega Nigel Green, advisor finanziario al deVere Group. “Queste persone benestanti sono mobili a livello internazionale, molte possiedono già una seconda casa all'estero, quindi cosa le trattiene in Gran Bretagna?

"Le destinazioni alternative più popolari e a bassa tassazione” continua Green “includono Spagna, Italia, Svizzera, Malta, Dubai e Singapore.”

Non deve sorprendere la presenza dell’Italia. Il nostro paese infatti è oggi tra le mete piú considerate grazie a una legge fiscale introdotta alcuni anni fa e disegnata proprio sul modello del “non dom” britannico per attrarre stranieri danarosi. Un incentivo che si aggiunge ai tanti lati positivi della vita in Italia, dal clima alla qualità della vita.

““Sto meglio che nel Regno Unito”: le tasse che attraggono i non-dom in Italia” titola il Times, notando come nel Belpaese al “regime fiscale generoso” si accompagna uno stile di vita attraente, ma mettendo in guardia contro burocrazia, e (parlando di Milano) carenza di alloggi e di posti nelle scuole internazionali.

Foto: Stock Birken/Unsplash

In breve

Una torbiera scozzese ha ricevuto il “world heritage status” dall’UNESCO.

Tra Liverpool Street e Paddington l’Elizabeth line ha ora copertura mobile 4G e 5G.

Una performance teatrale a Londra è stata interrotta quando tra il pubblico alcuni si sono sentiti male per una scena di aborto.

Dal 5 dicembre (e sino al 9 marzo 2025) sarà in mostra alla National Gallery la Madonna col Bambino e i Santi del Parmigianino.

Il 22enne Riccardo Calafiori è ora un giocatore dell’Arsenal.

Appuntamenti

