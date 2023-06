Filomena Campus torna a esibirsi a Londra Domenica 30 Aprile, con un concerto al Pizza Express Jazz Club di Soho. La vocalist e autrice sarda sarà in scena con il suo quartetto, composto da Steve Lodder, Charlie Pyne, e Rod Youngs, presentando un mix di composizioni ispirate ai personaggi e ai miti del mondo del teatro e del folklore sardo. Una combinazione unica che la ha resa una delle interpreti piú originali sulla scena musicale londinese e internazionali. Tra i brani in programma domenica anche la canzone “Queen of Clowns” un ironico tributo a Franca Rame, regina del teatro italiano e attivista politica, moglie di Dario Fo, scomparsa esattamente dieci anni fa.

Il concerto di domenica si svolgerà in una data significativa, quella dell’International Jazz Day, la piú grande festa mondiale dedicata alla musica afro-americana. Un evento patrocinato dall’Unesco che vede artisti in tutto il mondo unirsi per suonare jazz e celebrarne il valore.

Il concerto di Filomena Campus al Pizza Express Jazz Club di Soho domenica 30 Aprile avrà inizio alle 20.00. Per maggiori informazioni e prenotazioni qui il sito internet ufficiale.