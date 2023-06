Ventisette anni, nato a Napoli, Marco Scotti è il fondatore di Figaroo, piattaforma dedicata agli amanti del clubbing di lusso. A quella categoria di nightlifers, cioè, che non entra in discoteca se non ha un tavolo prenotato. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare come è nata l’idea e quanto sia stato facile tramutarla in una società nella capitale…