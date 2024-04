Finalmente i Labour hanno detto qualcosa di sinistra (per parafrasare Moretti).

Se eletti, si attiveranno per nazionalizzare le ferrovie nello spazio di cinque anni (il tempo necessario per fare scadere i contratti in essere con gli operatori privati).

La proposta è stata accolta in modo positivo e non è difficile capire il perchè. Il servizio ferroviario del Regno Unito non solo è poco efficiente, ma è anche eccessivamente costoso, spesso piú del trasporto aereo.

Ecco un esempio: per andare domani da Londra a Manchester in treno, poco piú di due ore di viaggio, si spendono £76.30. Scegliendo l’aereo (con British Airways) il costo è di appena £44.

Una differenza che è difficile spiegare dal punto di vista economico e sociale: il trasporto ferroviario ha generalmente costi piú elevati di quello ferroviario, e soprattutto ha un impatto ambientale molto minore.

Negli altri paesi europei si investe per l’alta velocità e si cerca di incentivare l’uso dei treni per ridurre le emissioni. In Francia il governo ha vietato i voli interni dove esiste un treno che copre la tratta in meno di due ore e mezza (ad esempio la Nantes-Lyon). Altri paesi stanno studiando misure simili.

La nazionalizzazione delle ferrovie potrebbe essere il modo migliore per andare in questa direzione.

photo: Avanti

Riaprire ai giovani? No thanks.

Il Regno Unito ha respinto una proposta dell’Unione Europea di permettere nuovamente la libera circolazione dei giovani tra i 18 e i 30 anni.

La proposta avrebbe dato ai giovani dell’UE e del Regno Unito l’opportunità di soggiornare nel paese di destinazione, studiando o lavorando, per un periodo fino a quattro anni. In pratica, un ritorno al libero movimento goduto prima della Brexit, seppur con qualche limitazione.

Come prevedibile, l’offerta dell’UE è stata rigettata seccamente da Rishi Sunak. “Il libero movimento con l’UE è finito e non ci sono piani per reintrodurlo” ha detto un portavoce del governo, aggiungendo che eventualmente si potranno discutere solo accordi paese per paese.

Anche i Labour hanno rigettato la proposta. Ma qui si intravedono calcoli pre-elettorali. Meglio stare lontani dal tema Brexit prima delle elezioni, avrà pensato Starmer.

Photo Alexandre Lallemand/ Unsplash

Si vota per il sindaco

Giovedi prossimo 2 Maggio si vota per eleggere il Sindaco di Londra e l’assemblea comunale. Una consultazione alla quale possono partecipare tutti i residenti, a prescindere dalla nazionalità.

Eletto la prima volta nel 2016, confermato nel 2021, Sadiq Khan prova ad ottenere un terzo mandato. A sfidarlo è Susan Hall, candidato Tory nota soprattutto per le sue simpatie Trumpiane, mentre gli altri dieci candidati appaiono destinati a raccogliere poco piú di un pugno di voti.

Personalmente, credo che Khan meriti di restare al suo posto. Si possono criticare alcune sue scelte (il limite di velocità a 20 miglia/ora è duro da digerire) ma va apprezzato il supporto incondizionato che ha sempre mostrato agli italiani e agli europei della capitale, e i suoi sforzi per mitigare gli effetti negativi della Brexit sui londinesi.

Kelmscott Manor

Ha riaperto da pochi giorni Kelmscott Manor, maniero storico noto per essere stato il rifugio di William Morris, padre storico del gruppo dei Preraffaelliti, e per aver ospitato il poeta di origini italiane Dante Gabriel Rossetti.

Lo abbiamo visitato per voi.

In breve

Il governo italiano ha mandato un aereo militare per trasportare da Bristol a Roma un neonato, figlio di un italiano, e farlo operare al cuore al Bambin Gesù.

Alla UCL di Londra si sta testando un nuovo vaccino contro il melanoma realizzato ad hoc in base alla struttura genetica del paziente.

Il 25% dei bambini inglesi tra 5 e 7 anni possiede uno smartphone.

Sherlock Holmes tornerà a vivere in un nuovo libro approvato dai discendenti di Arthur Conan Doyle.

Secondo il Daily Star, gli inglesi si stanno trasformando in zombies a furia di mangiare schifezze.

C’è chi ha corso la maratona di Londra bevendo un bicchiere di vino per ognuna delle 25 miglia del percorso. Cheers!

Appuntamenti

