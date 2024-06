Cosa ci fanno 200mila scozzesi a Monaco di Baviera?

Non è l’inizio di una barzelletta ma una notizia vera. Arrivati con qualunque mezzo, gli scozzesi sono a Monaco per supportare la loro nazionale, che stasera gioca contro la Germania la partita inaugurale di Euro2024. Bisogna capirli: erano ventidue anni che i tifosi con il kilt aspettavano di potere assistere a una partita della Scozia in un Europeo

Ovviamente l’alcol scorre a fiumi e la “tartan army” si fa notare. Nel giro di poche ore, scrive il Sun, i pub del centro di Monaco hanno già finito la birra.

L’evento è molto sentito anche sotto il Vallo di Adriano. Dopo avere subito l’onta della sconfitta in finale a Wembley tre anni fa (vi ricordate contro chi…?), gli Inglesi cercano la rivalsa.

I 40mila tifosi inglesi in arrivo a Gelsenkirchen fanno piú paura di quelli scozzesi. La loro prima partita (domenica sera contro la Serbia) è l’unica del torneo per la quale è scattato il divieto di vendere alcolici, mentre come alternativa la pragmatica polizia tedesca ha suggerito agli hooligan di fumare cannabis.

Festeggia l’economia. Si stima che in occasione del torneo gli inglesi spenderanno 2.75 miliardi di sterline in più, mentre nei pub, già tutti prenotati, saranno versati 20 milioni di pinte extra. Ma ovviamente dipenderà dai progressi della nazionale di Southgate.

A noi interessa di piú l’Italia di Spalletti, che arriva al torneo da campione in carica ma non tra i favoriti per la vittoria finale. Prima partita domani sera contro l’Albania.

Tutte le partite di Euro2024 saranno visibili in chiaro, divise tra BBC e ITV (qui il programma completo).

Manifesti elettorali e candidati artificiali

A solo tre settimane dalle elezioni generali, i partiti hanno finalmente pubblicato i loro “manifesti”, il programma di quello che faranno se andranno al governo.

Nel manifesto dei Labour trovano spazio l'introduzione della VAT (20%) per le scuole private, la riparazione di un milione di buche stradali, la creazione di centomila visite dentistiche per i bambini, e il ‘pensionamento’ dei Lord al raggiungimento degli 80 anni di vita.

Piú difficile fare promesse per chi è stato al governo nell’ultima decade. Il programma dei Tories, definito dal Financial Times “un esercizio di wishful thinking”, ripropone senza grosse novità le politiche degli ultimi anni, dall’invio degli immigrati in Ruanda ai dubbi aiuti per l’acquisto della casa (il molto criticato “Help to Buy”). Spazio anche all’abolizione della National Insurance per i lavoratori autonomi e alla chiusura delle lauree che non producono risultati concreti (i cosiddetti “Mickey Mouse degree”).

Troppo poco per convincere gli elettori conservatori a ridare fiducia a Sunak? Sembrerebbe di si, a giudicare dal fatto che un gruppo di parlamentari ribelli si prepara a pubblicare un manifesto alternativo, mentre gli ultimi sondaggi vedono Reform UK (il partito di estrema destra di Nigel Farage) in vantaggio rispetto ai Tories.

Gli unici a parlare di Europa e di Brexit sono i Lib Dem, per i quali l’obiettivo di lungo termine rimane quello di rientrare nell’UE.

E intanto tra i candidati sta suscitando grande attenzione AI Steve, un politico generato dall’Intelligenza Artificiale che, promette di “umanizzare la politica”.

Forse ne avremmo bisogno.

Una corsa italiana nel cuore di Kensington

Il 22 settembre 2024 si terrà a Londra la prima edizione di “Italy Run”, una mini-maratona di 5km ambientata nel Royal Borough di Kensington & Chelsea, organizzata dal Consolato Generale d'Italia.

Il percorso si snoderà tra lo spazio verde di Holland Park e le strade del quartiere e sarà accessibile non solo agli entusiasti della corsa, informa il Consolato, ma anche a principianti di tutte le età.

In corrispondenza dell’arrivo verrà predisposto un “Italy Run Village”, all’interno del quale le aziende partner dell’evento potranno essere presenti con dei loro stand espositivi.

“L’Italy Run” - spiega il Consolato “sarà un importante punto di aggregazione che, all’insegna dell’italianità, si prefigge non solo di promuovere i valori legati allo sport, come salute, comunità e sostenibilità, ma anche di supportare alcune associazioni di beneficienza alle quali saranno devoluti parte dei ricavi derivanti dalle quote di iscrizione all’evento “

Nelle prossime settimane saranno diramate tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione e partecipazione.

A tutto Diesel

Si parla di moda all’Ambasciata a Londra, con una serie di incontri/conversazioni sul tema che durerà fino a Novembre.

In occasione del secondo di questi incontri abbiamo incontrato Renzo Rosso, il fondatore di Diesel.

Nella nostra intervista Rosso ci ha rivelato il suo segreto: essere originali e distinguersi: “Essere fuori di testa ripaga sempre”.

In breve

L’Ambasciata a Londra assume un impiegato da adibire ai servizi di assistente amministrativo (candidature da inviare entro il 26 giugno).

Torna a cantare a Londra il trio lirico Il Volo, il 6 Ottobre al Royal Drury Lane Theater.

I proprietari di gatti che non installano un microchip sotto-pelle al loro animale dovranno pagare una multa di 500 sterline.

Un team di scienziati londinesi sta cercando di preservare i piú importanti odori del Regno Unito.

Tutto è relativo: per Rishi Sunak, la piú grande privazione dell’infanzia è stata quella di non avere la pay-tv Sky a casa.

Aprirà a Shoreditch il primo Virgin Hotel londinese.

Appuntamenti

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.