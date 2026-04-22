Fabio Cassese è il nuovo Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito.

Nato a Napoli nel 1961, laureato in giurisprudenza, Cassese è un diplomatico di lungo corso, entrato alla Farnesina nel 1989. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi in sedi chiave come Rio de Janeiro, New York, Parigi e Bruxelles, ed è stato Ambasciatore in Giordania.

Negli ultimi anni ha svolto il ruolo di Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e di Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica.

A Londra, Cassese prende il posto di Inigo Lambertini, che ricopriva la carica da ottobre 2022.

“Italia e Regno Unito condividono una relazione consolidata, fondata sulla storia e sui legami tra i nostri cittadini” ha detto Cassese nel suo primo messaggio social, salutando la “comunità straordinaria” di italiani nel Regno Unito, e definendosi “orgoglioso di rappresentarli”.

Al nuovo Ambasciatore, i nostri migliori auguri di buon lavoro.

Diamanti

Non capita spesso di vedere cinema italiano sul grande schermo nel Regno Unito, ed è per questo che ci teniamo a segnalarlo: in questi giorni sono in programmazione nelle sale britanniche La Grazia di Paolo Sorrentino e Diamanti di Ferzan Ozpetek.

A Londra, La Grazia trova spazio soprattutto nei circuiti d’essai, con proiezioni in cinema come il Ciné Lumière, l’Olympic Studios e l’ActOne Cinema.

Diamanti ha ottenuto una distribuzione più ampia, entrando nel circuito commerciale di VUE, uno dei principali operatori di cinema multiplexer in UK.

In un mercato come quello britannico, dove il cinema italiano tradizionalmente fatica a trovare spazio, queste due uscite rappresentano un segnale positivo e un’occasione rara per vedere sul grande schermo due dei film italiani piú apprezzati dell’ultimo anno.

Una scena di “Diamanti” (Ozpetek)