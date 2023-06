C'era chi desiderava una sfida d'altri tempi, contro una squadra d'élite capace di far riassaporare le notti magiche europee di alcune stagioni fa. Così come c'era chi, forse più pragmaticamente, sperava in un'avversaria più abbordabile per proseguire il cammino in Europa League. A giudicare dal sorteggio sono stati chiaramente accontentati i primi: l'u…