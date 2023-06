In UK le partite di Euro 2016 saranno trasmesse in televisione in HD da BBC e ITV, che se lo sono spartite tra loro. Per le partite della fase a gironi è già determinato chi trasmetterà quale partite, mentre per le partite a eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali) il canale sarà deciso successivamente. La finale sarà trasmessa da entrambi i c…