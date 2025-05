«Ha fatto l’ETA?»

L’addetta al baggage-drop di Wizzair a Fiumicino me lo chiede prima ancora che abbia avuto il tempo di tirare fuori il passaporto o posare il bagaglio sul nastro.

«Non ne ho bisogno» - rispondo tranquillo - «sono residente nel Regno Unito».

«Capisco” - replica - «ma con un passaporto italiano non posso farla imbarcare per Londra, a meno che non mi dimostri che ha diritto a entrare nel Paese».

Che seccatura - penso - e che ingenuità. Ho sempre raccomandato a familiari e amici con Settled Status di portare con sé uno screenshot del proprio status. E io? Predicatore distratto: mi sono dimenticato di farlo.

«Mi dia un secondo» – dico, mentre attivo il piano B: collegarmi al sito di gov.uk e recuperare la prova del mio status di residente. Ma qui sorgono altri problemi: il sito non riconosce le mie credenziali (numero di passaporto e data di nascita). Tre tentativi falliti, ricevendo solo un laconico messaggio: “The details entered do not match our records”.

Le persone in fila iniziano a spazientirsi. Mi chiedono di mettermi da parte.

Perché non riesco ad accedere? Non ne ho idea. Passo al piano C: supplicare l’addetta di farmi salire comunque. Inutile.

«Mi spiace, ma non possiamo» – risponde con cortesia – «se non vi fanno entrare nel Regno Unito, dobbiamo riportarvi indietro e paghiamo anche una multa».

Cerco disperatamente nel portafoglio. Finalmente trovo una tessera con nome e foto, rilasciata da un ministero britannico. La mostro, speranzoso. Funziona. L’addetta mi lascia passare.

Ma non è finita. Arrivato al gate, la scena si ripete. «Mi fa vedere l’ETA?»

Fingo disinvoltura: «L’ho mostrato al check-in». Non sono molto convincente, ma sono l’ultimo passeggero, il volo è già in ritardo. Mi fanno passare.

Solo più tardi scoprirò l’inghippo: qualche mese prima avevo aggiunto la mia carta d’identità italiana al mio profilo sull’Home Office. Questo ha cambiato le credenziali d’accesso (senza che ricevessi alcuna notifica). Il sito infatti riconosce solo il numero dell’ultimo documento aggiunto, anche se quello precedente resta valido.

Questa esperienza mi ha dimostrato quanto sia fragile la condizione degli europei residenti nel Regno Unito. Un tema spesso sollevato da The3Million, l’organizzazione che tutela i diritti dei cittadini europei in UK. Sul loro sito, una sezione intera raccoglie testimonianze di problemi legati allo status di residente e al Settled Status.

Ancora piú complicata è la situazione di chi è in attesa che venga accettata la domanda per il Settled Status e dispone soltanto di un Certificate of Application (lo spiega l’avvocato Bettiga in questo articolo). Cittadini che si trovano in un limbo giuridico senza una prova sufficiente a potere viaggiare liberamente.

La speranza è che la comunicazione tra Home Office e le compagnie aeree diventi presto piú chiara, rendendo la vita piú semplice per chi viaggia ed evitando inutili rifiuti all’imbarco da parte dei vettori.

Nell’attesa meglio premunirsi. Io ho stampato la pagina del mio Settled Status e la custodisco insieme al passaporto. Fatelo anche voi.

Corsi di Italiano a Londra

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di italiano per bambini organizzati da SIAL, la Scuola Italiana di Londra per l’anno 2025-26.

Le lezioni, mirate ai bambini e ragazzi bilingue dai 5 ai 18 anni, si tengono in 40 sedi diverse tra Londra, il sud dell’Inghilterra e il Galles, oltre che online, e avranno luogo da Settembre a Giugno.

I corsi, riconosciuti dal Ministero degli Esteri italiano, sono realizzati in collaborazione con l’ufficio scolastico del Consolato di Londra.

