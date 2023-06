Un voto da spendere per l'Europa, in un momento cruciale nel quale il progetto europeo è in discussione come mai in passato, ma su quale tavolo: quello del paese di nascita o quello nel quale si vive? Per gli expat italiani del Regno Unito, prima ancora di scegliere la lista o il candidato, c'è una decisione da fare: se esprimere il proprio voto da ital…