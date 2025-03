Sarà una visita ricca di significato, quella di Re Carlo e Camilla in Italia e Vaticano dal 7 al 10 aprile prossimi.

Il programma, reso noto ieri, è un caleidoscopio di impegni ed eventi tra diplomazia, spiritualità, storia e cultura, volti a rafforzare il legame e l’amicizia tra Italia e Regno Unito.

La visita di Stato inizierà martedì 8 Aprile con la componente ecumenica. La coppia reale visiterà, per la prima volta, la Basilica papale di San Paolo fuori le Mura, luogo caro ai Sovrani inglesi con il quale hanno un particolare legame fin dalla Riforma. Il Re parteciperà a una funzione nella Cappella Sistina sulla “cura del creato”, un tema che riflette il suo impegno per l’ambiente e la natura, e incontrerà seminaristi provenienti dai paesi del Commonwealth. Prevista anche un’udienza con Papa Francesco, soggetta ovviamente alle sue condizioni di salute.

Il 9 Aprile, il Re incontrerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e deporrà una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto. Nella stessa giornata, Re Carlo parlerà al Parlamento Italiano in seduta congiunta, prima volta per un monarca britannico. I reali parteciperanno anche a un banchetto di Stato al Palazzo del Quirinale, su invito del Presidente Mattarella.

La stretta collaborazione tra Italia e Regno Unito in materia di difesa (insieme al Giappone i due paesi sono partner nel programma GCAP per la realizzazione di un aereo da combattimento di nuova generazione) sarà celebrata in modo spettacolare: un sorvolo congiunto su Roma della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare italiana, le Frecce Tricolori, e della squadra acrobatica della Royal Air Force, le Red Arrows.

La visita si concluderà a Ravenna il 10 Aprile, con una giornata ricca di impegni culturali e storici.

Dopo avere visitato insieme la tomba di Dante, il Re e la Regina si separeranno. Carlo visiterà la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, ammirando i mosaici del V e VI secolo e incontrando l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna che mantiene viva questa antica forma d'arte. Camilla visiterà il Museo Byron, dedicato al poeta britannico, e parteciperà a una serie di incontri con associazioni locali e i rappresentanti della sua associazione benefica "The Queen’s Reading Room".

La sosta a Ravenna sarà anche un’occasione per ribadire la cultura antifascista dei due paesi. I reali parteciperanno a un ricevimento ospitato presso il Municipio, che segnerà l'80º anniversario della Liberazione della provincia dall'occupazione nazi-fascista da parte delle Forze Alleate, avvenuta il 10 aprile 1945.

Infine, non mancheranno le esperienza gastronomiche, tanto care a Carlo. Il programma ufficiale offre pochi dettagli in questo senso sulla sosta romana ma assicura che a Ravenna “si celebreranno le cucina tradizionale della cucina emiliano-romagnole, Slow Food, e i prodotti di eccellenza della regione in un festival”.

Re Carlo (foto: Made for Social Media/Ambasciata d'Italia)

Nuovi concerti

Si aggiungono in agenda nuove performance di artisti italiani a Londra.

Il nome piú noto è quello di Marco Mengoni, due volte vincitore a Sanremo. Il cantante salirà sul palco dell’O2 Forum Kentish Town domenica 7 dicembre 2025.

La cantante sarda Daniela Pes, vincitrice del Premio Tenco nel 2023 per la migliore opera prima, sarà al Moth Club sabato 29 marzo, mentre il cantautore Giorgio Poi si esibirà con la sua band all’O2 Academy Islington martedì 13 maggio.

Federico Albanese, multi-strumentista e compositore sarà di scena al Kings Place mercoledì 7 maggio, per presentare il suo nuovo album “Blackbirds and the Sun of October”.

Infine, da segnalare il ritorno di Peppe Servillo il prossimo 15 maggio al Pizza Express Soho, con il suo “Italian Portraits”. Uno spettacolo accattivante nel quale il crooner casertano presenta un viaggio nella canzone italiana che spazia da Modugno a Paolo Conte (qui e qui il racconto delle sue due precedenti esibizioni a Londra).

Appuntamenti

