A dieci giorni dalla chiusura delle urne per le Elezioni europee, la lista dei 76 eletti che rappresenteranno l’Italia a Strasburgo è quasi completa, ma ci sono ancora alcuni nomi incerti.

È infatti necessario aspettare gli esiti di alcune situazioni particolari, ovvero le rinunce formali degli eletti con cariche in Italia e le scelte degli eletti in piú circoscrizioni, come Roberto Vannacci e Ilaria Salis.

Di seguito la lista degli eletti e gli esiti ancora in bilico, come riportata dall’agenzia Adnkronos.

Eurodeputati di Fratelli d’Italia (25)

Carlo Fidanza;

Mario Mantovani;

Giovanni Crosetto;

Lara Magoni;

Pietro Fiocchi;

Mariateresa Vivaldini;

Paolo Inselvini;

Elena Donazzan;

Stefano Cavedagna;

Sergio Berlato;

Alessandro Ciriani;

Daniele Polato;

Piergiacomo Sibiano;

Nicola Procaccini;

Marco Squarta;

Carlo Ciccioli;

Antonella Sberna;

Francesco Torselli;

Alberico Gambino;

Francesco Ventola;

Denis Nesci;

Michele Picaro;

Chiara Gemma;

Giuseppe Milazzo;

Ruggero Razza.

Eurodeputati del Partito democratico (20)

Cecilia Strada;

Giorgio Gori;

Alessandro Zan;

Irene Tinagli;

Brando Benifei;

Stefano Bonaccini;

Alessandra Moretti;

Elisabetta Gualmini;

Dario Nardella;

Matteo Ricci;

Nicola Zingaretti;

Camilla Laureti;

Antonio Decaro;

Lucia Annunziata;

Raffaele Topo;

Pina Picierno;

Sandro Ruotolo;

Georgia Tramacere;

Giuseppe Lupo;

Marco Tarquinio.

Eurodeputati di Forza Italia (9)

Herbert Dorfmann (Svp, Südtiroler Volkspartei);

Letizia Moratti;

Massimiliano Salini;

Salvatore De Meo;

Fulvio Martusciello;

Giuseppina Princi;

Edmondo Tamajo;

Marco Falcone;

Flavio Tosi (in attesa di conferma).

Eurodeputati del Movimento 5 Stelle (8)

Gaetano Pedullà;

Sabrina Pignedoli;

Carolina Morace;

Pasquale Tridico;

Valentina Palmisano;

Mario Furore;

Giuseppe Antoci;

Gianluca Ferrara.

Eurodeputati della Lega (8)

Roberto Vannacci;

Isabella Tovaglieri;

Raffaele Stancanelli;

Angelo Ciocca;

Paolo Borchia;

Aldo Patriciello;

Anna Maria Cisint;

Silvia Sardone;

Susanna Ceccardi.

Tra gli ultimi quattro, uno sarà escluso in base alla scelta di Roberto Vannacci, candidato in più circoscrizioni.

Eurodeputati di Alleanza Verdi e Sinistra (6)

Ilaria Salis;

Domenico (detto Mimmo) Lucano;

Ignazio Marino;

Francesco Borrelli;

Leoluca Orlando;

Benedetta Scuderi;

Cristina Guarda.

Anche in questo caso, tra gli ultimi quattro, uno sarà escluso in base alla scelta di Salis e Lucano eletti rispettivamente in 2 e 4 circoscrizioni.

Questo articolo è stato realizzato in collaborazione con Europe Street News e con le testate French Morning London, El Ibérico, Londra Italia, Londynek e Ziarul Românesc nell'ambito di un progetto di informazione pubblica sulle elezioni europee finanziato dal Parlamento Europeo.

Foto di testa: Guillaume Périgois/Unsplash