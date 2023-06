Tutto pronto a Wembley per l'attesa sfida tra l'Italia e l'Inghilterra, in programma per martedì alle 20:00 locali. Una sfida che per il CT inglese Gareth Southgate fungerà da tappa di avvicinamento alla Coppa del Mondo di quest'estate in Russia, a cui l'Italia non parteciperà a causa del tristemente famoso spareggio di San Siro con la Svezia. Italia e …