“72 morti evitabili”. È la conclusione a cui è giunta l’inchiesta pubblica sul violento incendio che nel 2017 causò la morte di decine di persone, tra le quali la coppia di ragazzi italiani Gloria e Marco, nella Grenfell Tower di Londra, il grattacielo di 25 piani situato a North Kensington

Il rapporto finale, composto da oltre 1.700 pagine elaborate al termine di più di 300 audizioni pubbliche e 1.600 dichiarazioni di testimoni, evidenzia decenni di fallimenti da parte del governo britannico e di aziende private coinvolte nella gestione della sicurezza antincendio e nella ristrutturazione dell'edificio in una combinazione di deregolamentazione, negligenza e disonestà sistematica.

Le aziende coinvolte nella produzione dei materiali per il rivestimento dell'edificio, sono state criticate per aver deliberatamente fuorviato il mercato sui rischi di infiammabilità. La relazione evidenzia che queste aziende non hanno rispettato le normative di sicurezza, manipolando i test sui materiali per farli apparire conformi, pur sapendo che non lo erano. Questo ha portato all'uso di materiali altamente infiammabili nel rivestimento dell'edificio, che ha favorito la rapida diffusione delle fiamme.

Anche il governo è stato aspramente criticato per la sua "persistente indifferenza" alle ripetute segnalazioni di rischio, a partire dagli anni '90, e per non aver attuato regolamentazioni più severe nonostante gli avvertimenti ricevuti in merito ai materiali pericolosi. Il rapporto ha sottolineato come, già dopo l'incendio del Lakanal House nel 2009, che causò sei morti, ci fossero raccomandazioni specifiche su come migliorare la sicurezza antincendio, ma nessuna di queste è stata attuata in modo efficace.

Il rapporto può forse dare ai sopravvissuti alcune delle risposte che cercano da tempo, ma non giustizia: la polizia infatti sta ancora indagando e valutando le accuse - che includono l'omicidio colposo aziendale e individuale - prima di decidere se perseguire i presunti responsabili. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, è improbabile che si arrivi a un'azione penale prima della fine del 2026.

Italy Run London

Ancora pochi giorni per isciversi alla prima edizione di Italy Run London, la corsa di 5 chilometri (che possono essere coperti anche passeggiando!) organizzata dal Consolato Italiano a Londra. L’appuntamento è per domenica 22 settembre a Holland Park per attraversare poi le strade di South Kensington. In questi giorni è stata presentata la maglia ufficiale che verrà consegnata a tutti gli iscritti nel pacco gara. Maggiori informazioni, e per iscriversi, questo il sito internet ufficiale.

In breve

E’ pronto il nuovo programma di Londra Scrive, serie di corsi di scrittura creativa in italiano a Londra, creato da Marco Mancassola in collaborazione con Italian Bookshop. Tra le novità di quest’anno, il primo corso di Scrittura di viaggio coordinato da Daniela de Rosa, giornalista e blogger, che prenderà il via il 30 settembre. In programma anche il Corso avanzato di scrittura creativa e il Workshop pratico di scrittura in nove lezioni. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito internet ufficiale a questo indirizzo.

In occasione del decimo anniversario della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, il Comitato Roncalli 24, composto dall'Ente Bergamaschi UK e dal Circolo MIE di Londra, ha organizzato una serie di eventi commemorativi che si svolgeranno a Londra sabato 28, domenica 29 e lunedi 30 settembre. Questi eventi verranno inaugurati con un concerto in prima mondiale, una composizione speciale del Maestro Massimiliano Pace intitolata "Missa Papae Ioannis" in programma nella Chiesa italiana di San Pietro. Qui maggiori dettagli sull’intero programma.

Rischiano di pagare una multa fino a 100€ oltre ad essere bloccati dalla polizia. Non si tratta di piccoli criminali, quanto di appassionati giocatori di cricket originari del Bangladesh che vivono regolarmente a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Le autorità locali gli stanno impedito di giocare all'interno dei parchi cittadini. Lo riporta la BBC.

Appuntamenti

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.