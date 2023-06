Per quanto l’estate sia ormai dietro l’angolo, per molti oggi è difficile riuscire a pianificare le meritate ferie. Soprattutto se tra le mete desiderate ci sono paesi esteri. Questo perché a causa dell’emergenza sanitaria in corso, chi viaggia da e per il Regno Unito deve seguire delle rigide norme imposte dal governo britannico, volute per evitare l’…