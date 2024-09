Date certe e costi precisi! Dopo un annuncio fatto mesi fa, ecco giungere la conferma da parte dell’Home Office di come cambierà il flusso turistico in ingresso nel Regno Unito a partire dal prossimo anno. Almeno dal punto di vista burocratico. Infatti, dal 2 aprile 2025 l’UK introdurrà un nuovo obbligo per i cittadini dell'Unione Europea: l'ETA (Electronic Travel Authorization), un visto a pagamento di £10 necessario per entrare nel Paese.

Questo cambiamento è parte delle misure post-Brexit e avrà un impatto significativo sui turisti europei, i quali fino ad oggi potevano entrare liberamente mostrando semplicemente il passaporto. L'ETA permetterà soggiorni fino a sei mesi per ogni viaggio. La procedura sarà completamente digitale, gestibile online o tramite un'app mobile.

Questo sistema è paragonabile al futuro ETIAS (European Travel Information and Authorization System), che l'Unione Europea prevede di introdurre a breve per i cittadini britannici che vogliono visitare i paesi dell'UE. L'ETIAS, previsto inizialmente per il 2023 ma posticipato, sarà obbligatorio per gli abitanti del Regno Unito e di altre nazioni extra UE, includendo un costo simile all'ETA britannico e una validità di tre anni.

L'introduzione dell'ETA rappresenta uno dei numerosi effetti della Brexit, che ha portato a una rinegoziazione delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito in termini di immigrazione, turismo e affari. Se prima della Brexit i cittadini europei potevano viaggiare liberamente in UK, ora questo visto si aggiunge a una serie di formalità che complicano l’ingresso, riducendo l'accesso facilitato di un tempo.

Oltre al costo e alla durata, i richiedenti ETA dovranno fornire informazioni personali, come dettagli sul passaporto e altri dati richiesti dalle autorità britanniche. La procedura, pur essendo snella e rapida, mira a garantire maggiore controllo sull'ingresso nel paese, come già accade in altri paesi che adottano sistemi simili. L'obiettivo principale del governo britannico è rafforzare la sicurezza dei confini, assicurandosi che i viaggiatori siano verificati e approvati prima di entrare.

Questo cambiamento solleva preoccupazioni anche per l'impatto che avrà sul turismo britannico, poiché la procedura del visto potrebbe scoraggiare alcuni visitatori europei. Tuttavia, Downing Street è convinto che il processo non sarà troppo oneroso per il turista e che non avrà effetti significativi sull'attrattività del paese come destinazione turistica. Staremo a vedere!

Amore, poesia e arte. A Londra va in scena Van Gogh. L’abbiamo visto in anteprima

Abbiamo visitato in anteprima la nuova esposizione che la National Gallery di Londra dedica a Van Gogh nella quale, per la prima volta in assoluto, viene esposto il trittico dei girasoli. Tutti i dettagli, compreso un video tour, possono essere letti nel nostro articolo qui.

In breve

Secondo i dati del Ministero inglese della Difesa, i celebri cappelli delle guardie reali fatti di pelliccia d'orso indossati dai soldati fuori da Buckingham Palace costano ormai più di 2.000 sterline l'uno. E’ polemica tra gli ambientalisti.

I britannici hanno difficoltà a dare un nome ai pesci comuni tanto da confonderli con nomi di cani. A dirlo un sondaggio condotto su 2.000 adulti, il quale ha rilevato che due quinti hanno mangiato pesce solo in pastella o impanato e non sono capaci di riconoscerne la tipologia.

Appuntamenti

