È attivo da oggi lunedì 3 agosto “Eat out to help you”, la misura introdotta dal governo inglese per promuovere i consumi delle famiglie nel post - lockdown. Ad aderire all'iniziativa sono 72 mila, tra pub e ristoranti a Londra e nel Regno Unito, che offriranno uno sconto del 50%, per un massimo di £10, a tutti i clienti che si recheranno in ristoranti,…